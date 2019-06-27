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تراند اليوم : هيفا وهبي بفستان قصير بعد مرضها – صور

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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عادت الفنانة اللبنانية لتتواصل مع جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها على اثر اصابتها بفيروس قوي في الكبد ودخلت إلى إحدى المستشفيات في غربي بيروت وتلقت العلاجات اللازمة.

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خضعت لجلسة تصوير جديدة، وبدت بغاية الجمال والأناقة وارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود.

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تستعد صاخبة أغنية (بوس الواوا) لجولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، ولن تشارك في مهرجانات عربية مثل الموازين، أعياد بيروت ولا حتى في مهرجانات ، ولا في قطر.

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هيفا وهبي
هيفا وهبي
هيفا وهبي بأحدث جلسة تصوير
هيفا وهبي بأحدث جلسة تصوير
هيفا وهبي بفستان قصير
هيفا وهبي بفستان قصير
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