تراند اليوم : هيفا وهبي بفستان قصير بعد مرضها – صور

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عادت الفنانة اللبنانية لتتواصل مع جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها على اثر اصابتها بفيروس قوي في الكبد ودخلت إلى إحدى المستشفيات في غربي بيروت وتلقت العلاجات اللازمة.
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خضعت لجلسة تصوير جديدة، وبدت بغاية الجمال والأناقة وارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود.
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تستعد صاخبة أغنية (بوس الواوا) لجولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، ولن تشارك في مهرجانات عربية مثل الموازين، أعياد بيروت ولا حتى في مهرجانات السعودية، ولا في قطر.
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