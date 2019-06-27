تراند اليوم : كيف تعاملت منة شلبي مع زج اسمها في قضية فيديوهات خالد يوسف؟

لندن- تجاهلت الفنانة المصرية منة شلبي الشائعات التي زجت باسمها في قضية الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، والمخرج خالد يوسف.

وزج البعض باسم منة شلبي في القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينهما.

ورغم الشائعات نجحت منة في تجاهل ما يقال بشكل كامل، واستكمال نجاحاتها وحياتها مع صديقاتها بشكل طبيعي.

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واحتفلت الممثلة المصرية مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وبدت في المقاطع والصور التي انتشرت من اللقاء النسائي في غاية الراحة والسعادة، متجاهلة كل الأخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بيوسف والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه وأعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

وشاركت متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية وأكدت في تعليق أن “السعادة في سهرة مع البنات”.