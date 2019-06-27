المدارس العسكرية الرياضية: شروط التقديم وطريقته ونظام الدراسة فيها للعام الدراسي 2019-2020...

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول لدفعات جديدة من الطلبة الموهوبين في المجال الرياضي للتقديم في المدارس العسكرية الرياضية بنين، وذلك في عدد من المحافظات، وذلك في إطار المشروع الذي تتبناه القوات المسلحة لصنع أبطال رياضيين على مستوى عالي، وسف نعرض لكم في نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة التقديم في المدارس العسكرية ونظام الدراسة بها وشروط القبول.

شروط التقديم في المدارس العسكرية

توجد المدارس العسكرية الرياضية في كلا من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وألمنيا وأسيوط والسويس، وهي تتبع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وقد أعلن رئيس الجهاز خلال مؤتمر صحفي عن عدد من الشروط الخاصة للتقديم للطلبة في المدارس العسكرية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي وذلك للعام الدراسي 2019-2020، وهذه هي شروط التقديم

تقبل المدارس العسكرية الطلبة من الذكور فقط.

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية المصرية.

يتم قبول الطالب قي كل المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية طبقا لشروط السن الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها.

يجب ألا يكون الطالب المتقدم قد تم فصله من أي مدرسة سابقة.

*يقبل الطالب في المدرسة الواقع فيها محل سكن ولي الأمر.

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نظام الدراسة في المدارس العسكرية

* بالنسبة للمرحلة الابتدائية: يتم تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل على أن يكون مبيت الطالب في منزل ولي أمره.

* بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية: يكون المبيت بالمدرسة، والإجازات تكون لبنظام الراحة الأسبوعية.

*بالنسبة للألعاب الرياضية التي يتدرب عليها الطلبة هي

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لجمباز – السباحة – الغطس – ألعاب القوى – رفع الأثقال – الكاراتيه– المصارعة – الجودو– التايكوندو– الملاكمة – الخماسى الحديث – الثلاثى (الترايثلون)– الدراجات – السلاح – التجديف- الرماية

طريقة التقديم في المدارس العسكرية

يتم سحب الملفات وذلك من مقر المدارس الرياضية العسكرية الموجودة بالمحافظات أو مكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات،ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

اختبارات المدارس العسكرية

يجب على المتقدمين أن يقوموا باجتياز عدد من الاختبارات نذكر منها

أولا: الاختبار العلمي: وهو اختبار يهدف إلى تحديد قدرات الطالب ومستواه العلمي.

ثانيا: الكشف الطبي: وذلك لتحديد مدى قدرة الطالب على الالتحاق بهذا النوع من المدارس.

ثالثا: اختبار المهارة: لتحديد مهارة الطالب في ممارسة بعض الألعاب الرياضية.

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