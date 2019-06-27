نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 الدور الأول برقم الجلوس عبر اليوم السابع ومركز المعلومات| نتيجة الدبلومات...

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 الدور الأول عبر اليوم السابع وبوابة التعليم الفني، وهي ستظهر بعد أيام قليلة فحسب تصريحات مسئولين بالتعليم، ستظهر خلال نهاية الشهر الجاري أو في بداية شهر يوليو 2019، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات في الكنترول، وتجميع النتائج والدرجات ومراجعتها، ثم يتم اعتمادها من المسئولين عن ذلك، وبعد رفعها على المواقع الرسمية، يمكن الحصول عليها برقم الجلوس أو من المدرسة لاحقا، وتصحيح أوراق الدبلومات الفنية 2019 عامة لم تنتهي حتى الآن في كافة الشعب، وتتم تحديد نسبة النجاح العامة قبل الاعلان عن نتيجة دبلوم الصناعة 2019، أما تنسيق الدبلومات الفنية سيظهر بعد الاعلان عن النتيجة، وبعدها يمكن الالتحاق بالجامعات الحكومية أو المعاهد، أو الجامعات التكنولوجية أو المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك حسب المجموع العام للطالب، وحسب شروط كل جهة منهما، ويقدم موقع ” نجوم مصرية” خدمة الحصول على النتيجة سريعا، من خلال كتابة تعليق به رقم الجلوس أسفل الموضوع، وستجد النتيجة فور الاعلان عنها.

ويحدد أوائل الدبلومات الفنية قبل الاعلان عن النتيجة، ويحتوي قسم الثانوي التجاري 2019 على أقسام متعددة، لها فائدة كبيرة للوطن، مثل قسم الزخرفة، وقسم المنسوجات، وقسم الكهرباء، وقسم المركبات، وقسم الإلكترونيات، والمعماري، والخشبي، وغيرها من الصناعات المفيدة لمستقبل الوطن، ومن خلال معادلة كلية الهندسة ودراسة خمس مواد والنجاح، يمكن لطالب دبلوم الصنايع الالتحاق بكلية الهندسة وجميع اقسامها.

نتيجة الدبلوم الصناعي الدور الأول 2019

علمية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الصناعية وجميع شعب الدبلومات، تأخذ بعض الوقت ذلك للتصحيح بدقة، والتأكد من الدرجات التي يتم وضعها على كراسة الإجابات، ولكن رغم ذلك قد يرى الطالب، بأن الدرجات في الشهادة أقل مما يستحقه، لذلك يمكنه تقديم تظلم فيما بعد ورغم كونه قد يكون مكلفا، ولكن في حالة ثقة الطالب بأنه يستحق المزيد من الدرجات يمكنه تقديمه والاستفادة منه.

يمكنك تقديم تظلم على النتيجة فور ظهورها، وسنشرح لكم كيفية تقديم التظلم بالأسفل. Advertisements

رابط نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

من خلال الروابط الرسمية لنتيجة الثانوي الصناعي 2019، سيحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس فقط وهي:

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية ستظهر على بوابة التعليم الفني للنتائج، خلال نهاية الشهر الجاري وبشكل عام بعد الانتهاء من التصحيح، ورغم مرور الامتحانات بشكل طبيعي وعدم ورود شكاوي من صعوبة الامتحانات، لكن تم ظبط بعض حالات الغش تخطت 68 حالة غش في كافة امتحانات الشعب، ومنها انتحال شخصية طالب، أو حيازة الهواتف للغش، وغيرها من أدوات الغش المختلفة، وكان التعامل معها بشكل قانوني، وكما ذكرنا سابقا يمكن تقديم تظلم على النتيجة، ولكن يرجى الانتباه أن كل مادة مراد إعادة تصحيحها، يتم دفع مبلغ 100 جنيه عنها، مع ضرورة أخذ إيصال الدفع عند تقديم التظلم في مديرية التربية والتعليم.

حالة ظهور النتائج:

الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة

يفتح المعهد أبوابة لطلاب الدبلومات الفنية كل عام ويستقبل عدد معين من الطلاب، ولكن ذلك وفقا لشروط معينة تحدد من المعهد ومن أهمها:

حسن السير والسلوك للطالب المتقدم. عدم وجود شيء على الأسرة كسمعة سيئة أو أعمال ضارة. أن يحصل طالب دبلوم الصنايع على مجموع 75%، قد يتغير هذا الشرط وقد لا يتغير. لطلاب الثانوية الصناعية خمس سنوات لا يزيد عن 22 عاما.

وسنقدم لكم متابعة مستمرة حول موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي 2019، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

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