“رابط البوابة المصرية للتعليم الفنى 2019” نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس...

نقترب معاً عن اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي ينتظر ظهورها طلاب الدبلومات منذ ان خاضوا امتحاناتهم لصنف العام الدراسي الحالي، وقد كان من المتوقع ان تعتمد نتائج الدبلومات 2019 خلال أيام، مما ذات ذلك حالة القلق والتوتر عند الطلاب وأولياء الامور لمعرف نتائجهم وللإطمئنان عل مسارهم التعليمي بالترم الثاني.

ويذكر أن جاءت أن نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الماضي لنظامي الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، نسبة عالية من النجاح، ويأمل الطلاب بالترم الحالي سرعة إعلان نسب النجاح بالقريب العاجل، حيث ينتاب حالة من القلق للطلاب لمعرفة تقديرهم والمستحقة لتحديد المرحلة التعليمية الانتقالية المقبلة.

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نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

من الجدير ذكره أنه بالعام الماضي شهدت نتيجة الدبلومات لأخر العام تأجيل اعتماد نتائج الدبلومات الفنية بعد عيد الفطر المبارك ليتم ظهورها كما هو متوقع أخر شهر يوليو، ولحرص موقعنا نجوم مصرية الذي دائماً يقدم أخر أخبار النتائج لجميع المراحل والمستويات التعليمية يقدم المساعدة لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 في استخراج نتائجهم عقب ظهورها رسمياً على بوابة التعليم الفني بترك تعليق يحمل رقم الجلوس والشعبة التي يتبعها الطالب وكذلك المنطقة التي ينتمي الطالب لها، مع تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم.

في استخراج نتائجهم عقب ظهورها رسمياً على بوابة التعليم الفني بترك تعليق يحمل رقم الجلوس والشعبة التي يتبعها الطالب وكذلك المنطقة التي ينتمي الطالب لها، مع تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم.

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