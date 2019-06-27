موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2019| والأشياء الممنوع دخولها في الاختبارات ومدى رضا الطلاب عن...

اقتربن امتحانات الثانوية العامة من النهاية والتي تنتهي يوم 3 يوليو 2019، ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بحالة من الهلع والرعب مع كل مادة من مواد اختبارات الثانوية العامة، وها قد انتهى الأسبوع الثالث من اختبارات الثانوية العامة، ومع كل اختبار يكون هناك تنافس بين القسم الأدبي والقسم العلمي حيث أدى الطلاب اليوم امتحانات مادتي الكيمياء للعلمي والجغرافيا للأدبي، وفي هذا الوقت يعم حالة من القلق تمتزج بالغضب يعيشها أولياء الأمور أمام اللجان، في انتظار الاطمئنان على أبنائهم بعض النظر عن ارتفاع درجة حرارة الجو، وفي محاولة منهم للتغلب على هذا الأمر وحرارة الجو، قاموا بوضع غطاء على الرأس واستخدام الشماسي امام اللجان.

اختبارات الثانوية العامة 2019

وكلما اقترب نهاية هذا الماراثون كلما زادت رهبة الطلاب ووالديهم بشكل كبير جدا، فيعم حالة من القلق والترقب والضغط النفسي، مع الدعاء وقراءة القرآن أمام لجان المدارس، في انتظار الانتهاء من الامتحان على مدار ثلاث ساعات، ولم يشعروا بالملل، بل يهموا بالذهاب والانتظار في كل امتحان يقوم بتأديته الطلاب.

لجان مدارس الثانوية

وفي كل اختبار من الاختبارات يتم منع دخول الموبايل وأي متعلقات شخصية إلي اللجان، حيث يقوم المسؤولين بتفتيش الحقائب الخاصة بالطالبات، عن طريق استخدام العصا الإلكترونية، وتم التحذير من الدخول بالهاتف المحمول، وعن مستوى الامتحانات فقد شاهد اليوم على الطلاب بخصوص مستوى امتحان الجغرافيا سعادة غير متوقعة، حيث أكد الطلاب رضاهم عن مستوى الامتحان، مؤكدين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وهذا ما يسعى الطلاب للوصول إليه، أما عن مستوى القسم العلمي، فسادت حالة من الارتياح بين الطلاب لمستوى الامتحان، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

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