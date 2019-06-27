موعد امتحانات الدور الثاني الصف الأول الثانوي.. وستكون الامتحانات ورقية

أكد مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني، الخاص بالصف الأول الثانوي ستكون في يوليو القادم، وستكون الامتحانات ورقية وليست إلكترونية، وهذا ما يفضله الطلاب، لأن وزارة التربية والتعليم الفني تلقت العديد من الشكاوى من طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدين أن السيستم تعرض للسقوط أثناء أداء الامتحان، وإن تم إثبات ذلك الأمر سوف يتم إعطاء درجات النجاح لهؤلاء الطلاب، وهذا قرار وزاري بقبول أي نوع من هذه التظلمات وقبولها فورا.

امتحانات الصف الأول الثانوي

تم بدء امتحانات الصف الأول الثانوي لعام 2019 ، في شهر مايو الماضي وتم الانتهاء من أداء الامتحانات في شهر يونيو، وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية الاختبارات 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، وتم انعقاد الامتحانات على فترتين صباحية بها طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والفترة الثانية كان بها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، وتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي العام بنسبة نجاح أكثر من 94%.

امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي

ويفضل أن يدخل الطلاب امتحانات الدور الثاني لرفع الدرجات الخاصة بهم، وهذا أفضل من اللجوء إلى التظلمات، فعليك عزيزي الطالب توفير الجهد والعناء المبذول في التظلمات وبدون فوائد مهمة، و قالت مصادر مهمة ومسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون موحد لجميع الطلاب.

← إقرأ أيضاً: