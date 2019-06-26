نتيجة الدبلوم الفني الزراعي الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم الفني الزراعي ينتظرها أولياء الأمور بفارغ الصبر لتنتهي رحلة التعليم لأبنائهم وتتوج بالحصول على شهادة التخرج لكي يشق أبنائهم طريقهم وحياتهم العملية ويترقب أيضا الطلاب ظهور النتيجة لكي يطمئن قلبهم ويقطفون ثمار تعبهم وجهدهم طوال العام الدراسي وذلك بعد أن قاموا بأداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019 راجين من الله التوفيق والنجاح بأعلى الدرجات ونقدم لكم من خلال المقال نتائج الامتحانات الدبلوم الفنى الزراعى عن طريق كافة المواقع الإلكترونية, وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية وبوابة الثانوى الفنى البوابة المصرية للتعليم الفنى.

نتيجة الدبلوم الفني الزراعي.

صرح قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء “محمد فهمي”، أن موعد ظهور النتيجة عقب أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم مشيرا أن عمليات تصحيح و مراحعة أواراق الامتحانات مازالت مستمرة ليتبقى رصد الدرجات وإعداد النتيجة النهائية بحيث يتم نشر نتيجة الدبلوم على الانترنت في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019، ويسبق ذلك إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019, لجميع المحافظات (القاهرة – الجيزة الاسكندرية – المنيا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف – قنا – الاقصر – اسوان – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – – الفيوم – دمياط – السويس – الاسماعيلية – بورسعيد – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء).

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي.

بعد أن انتهت طلبة وطالبات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق جدول امتحانات الوزارة لجميع الأقسام بجميع محافظات مصر، أفاد مصدر عن اقتراب معرفة نتيجة شهادة الدبلوم في الأيام القادمة والتي ينتظرها أعداد كبير من الطلبة والطالبات نظرا لكثرة أعداد الملتحقين بالدبلومات الفنية ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية.

تستطيع الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الزراعي من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.

كما يمكنكم معرفة النتيجة ————— من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي)

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) نهاية الشهر الجاري ثم ترفع النتائج على الموقع الإلكتروني لتصبح متاحة لجميع الطلاب.

أعزائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، نحن معكم دائما للإجابة على أي تساؤلات أو استفسارات بخصوص النتائج, وذلك من خلال التعليقات على هذا المقال، كما تستطيع ترك تعليق برقم الجلوس وأسرة نجوم مصرية تتمنى لكم النجاح والتوفيق.

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