نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى الترم الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى ينتظرها جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي وأيضا نظام الخمس سنوات لما لها من أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور فهي تعد نهاية التعليم وشهادة التخرج التي سيعمل بها الطالب وبها يستطيع الحصول على العمل الذي كان يسعى إليه وأدى الطلاب فترة الامتحانات بدون حدوث أي مشاكل أو شكاوى من أسئلة الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط, كما نجحت وزارة التربية والتعليم في إدارة سير الامتحانات كما أشادت بسلوك الطلاب المشرف مشيرة أنها لم تشهد أي تسريب أو غش جماعى يعطل سفو الامتحانات كما كان يحدث فى الأعوام الماضية.

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى.

يهتم عدد كبير من الأسر المصرية بنتيجة الدبلومات الفنية بشكل عام نظرا لوجود ما يقارب 580 ألف طالب وطالبة فى هذه الشهادة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات عقب أجازة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر التي تشمل كلا من (القاهرة – الجيزة الاسكندرية – المنيا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف – قنا – الاقصر – اسوان – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – – الفيوم – دمياط – السويس – الاسماعيلية – بورسعيد – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء) سوف يتم نشر درجات شهادة الدبلومات عبر بوابة الثانوي الفني وكذلك عبر البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج برقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي

تعمل حاليا جميع الإدارات التعليمية على إنهاء مراجعة وتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات بنظام الـ 3 سنوات ونظام 4 سنوات ليتم رفعها إلى وزير التربية والتعليم, “طارق شوقي” لكي يعتمدها ثم تعلن على مواقع الأنترنت الخاصة بالنتائج وتشير التقارير الأولية إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة. كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي)

تستطيع الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الصناعي من خلال موقع بوابة التعليم الفني— من هنا.

كما يمكنكم معرفة النتيجة ————— من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 (تجاري صناعي زراعي فندقي).



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طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوي الفني

الدخول على بوابة الثانوي الفني

يتم ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) نهاية الشهر الجاري ثم ترفع النتائج على الموقع الإلكتروني لتصبح متاحة لجميع الطلاب.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟.

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