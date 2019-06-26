تراند اليوم : هيفا وهبي هكذا تستيقظ من النوم؟ – صورة

بعد انتهائها من الوعكة الصحية وتلقيها للعلاجات اللازمة من فيروس الكبد في إحدى مستشفيات بيروت، عادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لتتواصل مع جمهورها الذي صلّى لها كثيرًا في محنتها وفي مرضها، وأضاؤوا لها الشموع على نية الشفاء.

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نشرت صورة جديدة من جلسة تصوير كانت خضعت لها قبل دخولها المستشفى، وبدت بغاية الجمال وأخفت جزءً من وجهها، وقالت: (كل يوم، أحب أن أستيقظ من النوم وأذكر نفسي بأن أمكون ممنونة لأبسط الأشياء)

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ربما تسألون هكذا تستيقظ هيفا من النوم بمكياج صارخ؟

لم تقصد هيفا كذلك، ولم تقل أنها تستيقظ بكامل أناقتها وبجمالها، لكنها كلما طلع الضوء عليها تشكر الرب على كل الفرص التي منحها إياها منذ ولادتها وحتى اليوم.