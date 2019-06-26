موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري من امتحانات أخر العام منذ أيام قليلة وكان أخر يوم امتحانات للقسم الأدبي أمس الثلاثاء الموافق 25-6-2019 مع مادة الأدب والمطالعة والنصوص، ويترقب جميع الطلبة والطالبات الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019، وهذا ما سنوفره لكم مع التفاصيل الكاملة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019.

وقد بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي يوم السادس والعشرين من مايو الماضي، وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الامتحانات لم تسجل أي شكوى أو اي تعليقات بخصوص أي مشكلات أثناء سير عملية امتحانات أخر العام للصف الثالث الثانوي الأزهري.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم

وفيما يخص موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية فقد أوضح مصدر مسؤول أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس أحد أيام ” 16 أو 17 أو 18 يوليو القادم”، وذلك بعد أن تنتهي اللجان ومراكز التصحيح لكراسات الطلبة والطالبات من عملها.

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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

جميع الطلبة والطالبات يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الأزهرية برقم الجلوس ٢٠١٩ عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 وكتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

ونترقب معكم ونتابع كل ما هو جديد بخصوص نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 “الصف الثالث الثانوي الأزهري” خلال الأيام القليلة المقبلة، أسرة موقع “نجوم مصرية” تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات ونتواصل معكم عبر التعليقات أسفل المقال.

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