ترقبوا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “زراعية – صناعية – تجارية- فندقية”...

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لذا نقدم لكم رابط الحصول على نتيجة الدبلومات، ونتابع معكم لحظة بلحظة جميع اخبار ظهور النتيجة، وجميع الأخبار المتعلقة بالدبلومات الفنية، وقد صرح نائب وزير التعليم للتعليم الفني محمد محمد مجاهد بأن نتيجة الدبلومات الفنية ستظهر في موعدها آخر الاسبوع الجاري، فمن المنتظر أن انتهاء عمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات، وهي عملية شاقة وتأخذ بعض الوقت، كما أنه يتم الإعلان عن أسماء الطلبة أوائل الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي قبل الإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية جميع الشعب.

وقد خاص امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام قرابة الـ 757 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019، حسبما صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المنتظر ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بعد انتهاء الاختبارات في 1210 مدرسة على مستوى الجمهورية، بعدد لجان 2329 لجنة أصلية و473 لجنة ملحقة، وتبلغ عدد المواد الدراسية التي يتم إجراء الإختبارات بها 2025 مادة دراسية، ويمكنك من خلال مقالنا الإجابة عن جميع الإجابات التي قد تأتي إلى ذهن طالب الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019 .

كما نقدم لكم متابعة لحظية لأخبار امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية 2019، وكما عودناكم لا نقدم في تقريرنا إلا المعلومة الموثقة من وزارة التربية والتعليم أو من موقع بوابة التعليم الفني، والتي تم إنشاءها خصيصًا لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية، وتحظى امتحانات الدبلومات الفنية بمتابعة دقيقة من المسئولين داخل المديريريات التعليمية على مستوى الجمهورية، كما يقوم وكيل وزارة التربية والتعليم محمد محمد مجاهد بزيارات ميدانية إلى اللجان الامتحانية للتأكد بنفسه من الإلتزام والإنضباط في اللجان.

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نتيجة الدبلوم التجاري والفندقي 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الزراعة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الصناعة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

ومن جهته أكد الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني أنه:

إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات، قد وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت غرفة العمليات المركزية عن وقوع تجاوزات وصلت إلى 68 حالة، بين حيازة هاتف داخل اللجنة، وحيازة سلاح أبيض، وانتحال مواطن صفة طالب، وقد تم التعامل بشكل قانوني مع تلك التجاوزات ولم تؤثر على سير الامتحانات.

وقد تقرر حرمان جميع الطلبة الذين تم ضبطهم أثناء الغش الألكتروني، أو قاموا بتصوير أوراق الأسئلة أثناء اللجنة الإمتحانية.

يقوم 114 ألف مصحح ومراجع بتصحيح أوراق إجابات الدبلومات الفنية، وهي العملية المقرر لها أن تنتهي قبل آخر الأسبوع، وعلى أن تبدأ بعدها عمليات المراجعة وتجميع ورصد الدرجات، حتى تظهر النتيجة في موعدها بإذن الله.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 آخر الأسبوع الجاري، خلال ايام .

موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع المعتمد رسميا، والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019.

يجرى الآن اختيار الكوادر التعليمية للجامعات التكنولوجية، والتي تم إنشاءها بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي جامعات تختص بطالب الدبلوم الفني، ويمكنه من خلالها الحصول على البكاوريوس، كما يمكنها منحه درجة الماجستير والدكتوراه أيضا.

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منحة في مجال التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركة أمازون وهي من الشركات الرائدة في مجال الحوسبة، بالإضافة إلى البنك الدولي، ويستفيد من المنحة 300 طالب و50 معلم، وهي منحة تعزز فرص الطلبة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة لتطوير التعليم الفني، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتأهيل الشباب، حتى يتمكنوا فيما بعد للحصول على فرص عمل جيدة، بحيث تؤهلهم شهاداتهم إلى العمل في ألمانيا واليابان، وعلى أن يكونوا مؤهلين لذلك، وقد حصلوا على التدريب الكافي، الأمر الذي يرتقي بمستوى العمالة المصرية.

وقد صرح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وذلك فور توليه منصبه وفي أول حوار صحفي معه، بأن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سيمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل قبل طالب التعليم العام، كما أن الوزارة تعمل على تأهيل طلبة التعليم الفني حتى يكونوا قادرين على المنافسة في فرص العمل في الخارج، في دول مثل ألمانيا واليابان.

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