رابط موقع نتيجة الثانوي الفني 2019 البوابة المصرية للتعليم الفني “دبلومات فنية” التجاري...

نتيجة الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي المنتهي 2018-2019، ونتائج جميع المحافظات في شهادة الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، ومتابعة يومية وتحديث مستمر لأخبار نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري ونتائج الدبلومات الفنية، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات في جميع المحافظات، كما نعرض عليكم بوابة التعليم الفني، والذي يتم عليه الاستعلام عن النتائج ومواعيدها، والدخول برقم الجلوس والرقم السري، تابعونا على موقعنا في تغطية متميزة لنتيجة الثالث الثانوي التجاري لنتائج الدبلومات الفنية، سنوات النقل والسنوات النهائية، طريقة الاستعلام عنها.

فور الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 يتم تحميل النتيجة على بوابة التعليم الفني للنتائج، ويمك من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني الاستعلام ومعرف نتائج سنوات النقل المختلفة بجميع الشعب التجاري والصناعي والزراعي والفندقي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني التجاري والصناعي وجميع الأقسام والشعب

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التالية

الدخول على بوابة الثانوي الفني

يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

نتيجة الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

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موعد نتيجة الثانوي التجاري وجميع السنوات النهائية للدبلومات الفنية، الصناعي والزراعي والفندقي أيضا، بعد الانتهاء من جميع امتحانات شهادة الدبلومات تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وبدأت عملية المراجعة الدقيقة لأوراق إجابات الطلاب على قدم وساق، ويتم اعتماد النتائج فبعد المراجعة والتدقيق، وبعدها سيتم تحميها على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني.

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في حالة كان لديكم استفسار أو سؤال يمكنكم ترك تعليق وسنحاول الإجابة على جميع ما يدور بخلدكم من تساؤلات، كما سنمد لكم يد المساعدة في حال إعلان النتيجة ووجدتم صعوبة في التعامل مع مواقع الاستعلام عن النتائج، فقط اترك رقم الجلوس الخاص بك، وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم من خلال الرد على تعليقاتكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق.

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