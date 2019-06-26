“تفاصيل هامة” نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي 2019 نتائج...

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي والتجاري والفندقي والتمريض والزراعي بجميع الأقسام والشعب، وذلك للعام الدراسي 2018-2019، من خلال هذا التقرير يمكنكم التعرف على نتائج الدبلومات الفنية في جميع المدارس، الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي، والاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، بوابة التعليم الفني، والتي يتم الاستعلام من خلالها على نتائج المراحل التعليمية الفنية المختلفة، سنوات النقل، والنهائي الفني” الدبلومات الفنية.

كما يمكنكم متابعة الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحان لجميع سنوات النقل والدبلوم من خلال بوابة الثانوي الفني، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بجميع ما يخص امتحانات خاصة نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري والصناعي والزراعي والفندقي

يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، والتي تتيح للطالب الاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الجلوس، وتم تغيير أسلوب الاستعلام عن النتاج ليكون إلكترونيا لتسهيل التعرف على النتائج، وكذلك أرقام الجلوس واللجان وجداول الامتحانات لجميع طلاب الدبلومات الفنية، كما تتيح البوابة الاستعلام عن نتائج السنوات النهائية للتعليم الفني، زراعي – صناعي – تجاري – فندقي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني وجميع الشعب



يمكنكم الاستعلام عن جداول الامتحانات ونتائج الدبلومات الفنية في جميع المراحل الفنية المختلفة، وجمع مستويات المدارس الفنية المختلفة، بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به يقوم الطالب بإدخال رقم السر الخاص به.

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