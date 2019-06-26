بوابة التعليم الفني gdepexams.emis استعلم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

بوابة التعليم الفني gdepexams.emis هي الآن محط أنظار جميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف مجالاتها ” الصناعي, الزراعي, التجاري, الفندقي” للاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني ثلاث سنوات وخمس سنوات وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب انتهاء الكنترولات بجميع محافظات مصر من تصحيح أوراق الإجابات وهي الآن تقوم بالمراجعة ورصد الدرجات مما يشير إلى احتمال إعلان النتيجة في نهاية الشهر الحالي وذلك بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” ثم يتم نشرها على موقع بوابة التعليم الفني لـ تتيح لجميع الطلاب سهولة الحصول على النتيجة.

بوابة التعليم الفني.

يزداد البحث من الطلاب وأولياء الأمور في الفترة على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الثانوى الفنى، من أجل الاطمئنان على مصير أبنائهم العملي والعلمي وكان الوزير قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بديوان وزارة التربية والتعليم،يوم الإثنين الماضي، أن ظهور نتيجة الدبلومات أصبحت الآن جاهزة وقريبا سيتم رفعها على موقع fany.emis.gov.eg، كما أشاد بالمجهود الذي بذلته الإدارات التعليمة واللجان في سير الامتحانات التي لم تشهد أي شكاوى من الطلاب من حيث المعاملة أو أسئلة الامتحانات التي جاءت في مستوى الطلب المتوسط.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أولا – الدخول على الرابط المباشر لبوابة———- من هنا

ثانيا- الدخول على نتائج الطلاب.

ثالثا – اختيار القسم الخاص بكل طالب وطالبة سواء زراعي, صناعي, تجاري, فندقي.

رابعا – النقر على اظهار النتيجة.

كما تسطيع الدخول على الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني– من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني 2019 أدبي وعلمي عبر بوابة الازهر التعليمية.

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الكليات والمعاهد المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية

كليات الهندسة

كليات الزراعة

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات الفنون التطبيقية (بعض الأقسام)

كليات التربية النوعية

كليات الآثار

المعهد العالي للتمريض

كليات السياحة والفنادق

كليات الفنون الجميلة.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg بجميع الأقسام والشعب بجميع محافظات الجمهورية , وفي حالة عدم الوصول للبحث عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق بالإسم ورقم الجلوس والتخصص وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات أسفل المقال.

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