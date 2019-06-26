تراند اليوم : موعد نتائج البكالوريا 2019 تونس

أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان الباكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2019 موعد نتائج البكالوريا 2019 تونس وعن توفيرها خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال وذلك بالنسبة لكافة المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ'اتصالات تونس' و'أوريدو' و'أورونج' بسعر إجمالي قدره 950 مليما.

ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الارساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 25 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي :

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BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان الباكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي للامتحان وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج المقرر يوم الأحد 30 جوان 2019.