اعرف نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود السري للطالب عبر منصة بنك المعرفة المصري Lms...

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منصة بنك المعرفة المصري والشهيرة ب Lms الإلكترونية والتي تعرض نتيجة الامتحانات الالكترونية بالكود السري للطالب، ومتابعة أخبار التعليم الالكتروني ونظام الامتحانات الجديد ” التابلت” ومتابعة العملية التعليمية بسهولة وتقديم النصائح والتوجيهات للطلاب مباشرة من وزارة التربية والتعليم عبر المنصة الالكترونية.

نتيجة الصف الأول الثانوي

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير عن نتيجة الصف الأول الثانوي والتي تأخرت كثيراً على عكس المتوقع، ولكن تأخرت النتيجة لبعض الأسباب منها مراعاة المشكلات التي حدثت مع الطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتعطل النظام لأكثر من مرة، ومراجعة التصحيح الالكتروني بشكل جيد لتقييم الطلاب واعطاء كل طالب حقه في الدرجات، وتم الانتهاء بالفعل من التصحيح والمراجعة وجاري وضع النتيجة على منصة بنك المعرفة المصري.

الاستعلام عن النتيجة بالكود السري

أوشكت النتيجة على الظهور كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ويمكنكم التسجيل في منصة Lms لبنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 بالكود السري للطالب وذلك فور الاعلان عن اعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم متابعة أخبار التعليم الخاصة بالتعليم الالكتروني والامتحانات.

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وزارة التربية والتعليم

تؤكد وزارة التربية والتعليم نجاح الامتحانات الالكترونية واستجابة الطلاب الكبيرة وفهمهم لطبيعة الامتحانات ونسبة النجاح خير دليل على ذلك فتتخطي نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي نسبة 95%، وتسعى الوزارة إلى تحقيق العدالة وتقييم الطلاب بشكل مثالي في الفترة القادمة لوضع كل شخص في مكانه المناسب.

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