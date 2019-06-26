نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الحديث “التابلت” عبر “g10.emis.gov.eg” واستخراجها بالكود والرقم...

اعلن وزير التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام وقد قال وزير التربية والتعليم في بيانه ان نسبة النجاح بلغت 91.4% وهذه النسبة قد خالفت التوقعات، حيث كان الطلبة وأولياء الأمور متخوفين من نسبة النجاح نظرا لاستخدام التابلت في امتحانات نهاية العام وكان يستخدم لأول مرة ونتابع معا عزيزي الطالب من خلال السطور القادمة نتيجة الصف الأول الثانوي .

وقد صرح وزير التربية والتعليم انه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال رابط وزارة التربية والتعليم وقد خصصت رابط مباشر للحصول على النتيجة برقم الكود الخاص بالطالب والرقم القومي لمعرفة النتيجة سواء ناجح أو راسب بدون الحصول على درجات وسوف يتم إرسال النتيجة الورقية للمدارس التابع لها الطالب حتى يتأكد من درجاته وحتى يستطيع الطلبة الراسبين من أداء امتحانات الدور الثاني وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني في 14 يوليو .

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد وفرت رابط مباشر للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام، ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك والكود الخاص اسفل هذا المقال وسوف يقوم موقع نجوم مصرية بإحضار النتيجة وارسالها لك على الايميل، وتتمني أسرة موقع نجوم مصرية دوام النجاح والتوفيق.

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