موعد إعلان نتائج شهادات الدبلومات الفنية 2019.. رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلوم برقم الجلوس...

تقترب وزارة التربية والتعليم في مصر من إعلان نتائج الدبومات الفنية 2019، وأخذت أنظمة الدبلومات وقتاً كافياً للتدقيق في الإمتحانات بعد تصحيحها، بما يضمن حصول كل طالب على درجته المستحقة. وأنهى الطلبة تقديم اختبارات شهادات الدبلومات الفنية للعام 2018/ 2019 في تخصصات “صناعي زراعي تجاري”. وبمقدور الطلاب الإستعلام عن نتيجة الدبلومات بالولوج لبوابة التعليم الفني وهو موقع تابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الدبلومات الفنية

وصرح مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على إعلان نتائج شهادات الدبلومات، الأسبوع المقبل. هذا وتتيح الوزارة على موقعها الرسمي، الكشف عن نتائج الدبلومات لجميع من أتموا إمتحانات شهادة الدبلوم، في عملية بسيطة عبر إدخال رقم الجلوس فقط سواء لنظام التعليم على أساس ثلاث سنوات، خمس سنوات.

وتقدم الطلبة في جمهورية مصر بأكثر من 780 ألف في خوض إمتحانات الدبلومات لتشمل: التجاري، الصناعي، الزراعي، التمريض، الفندقة. والآن هم في مرحلة ترقب دائم لإعتماد شهاداتهم الثانوية على موقع بوابة التعليم الفني، الذي يوفر الإستعلام عن درجة نتيجة الدبومات الفنية.

نتيجة التعليم الفني الصناعي 2019

نتيجة دبلوم الثانوي التجاري 2019

نتائج الدبلوم الفني الزراعي 2019

نتائج الدبلومات الفندقية 2019

تنسيقات الدبلومات الفنية 2019

رابط تنسيقات الدبلومات الفنية

ويتم التذكير بأن الطلبة أنهوا أداء الإمتحانات في 1 يونيو وذلك لجميع شعب الدبلومات، وتم تحديد الطلاب الأوائل بإسمائهم بالنسبة لشهادات الدبلومات لجميع المحافظات، وهذا يجري كالمعتاد خلال فترة تسبق إعلان نتائج الدبلومات في كافة التخصصات. ويترقب جميع الطلبة إعلان تنسيقات الدبلومات الفنية خصوصاً في التجاري والصناعي من أجل قبول إلتحاقهم بالجامعات والكليات والمعاهد، وفق درجة النجاح المطلوبة لإستكمال مسارهم الدراسي وإجتيازه للحصول على وظيفة مناسبة في المستقبل.

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