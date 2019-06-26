نتيجة الدبلومات الفنية 2019، قاربت على الظهور وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتحديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أعلن مسئولي كنترولات التعليم الفني والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، عن أن كنترولات نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018/2019، قد انتهت فعلياً، وأن أعضاء كنترولات الدبلومات الفنية ، يقومون منذ عدة أيام بأعمال المراجعة الدقيقة للتأكد من عدم وجود أية أخطاء فى درجات الطلاب، وكذلك تحديد أسماء الأوائل بكل كنترول من الكنترولات في مختلف التخصصات.

رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والتخصص:-

سيتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وبحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم على الموقع الإلكتروني الخاص بعرض نتائج التعليم الفني والمعروف باسم بوابة التعليم الفني بالضغط هنا

كذلك فإنه بكتابة أسمك ورقم جلوسك وتخصصك في تعليقات الموقع، فإننا سنقوم بالبحث عن نتيجتك وسوف نعرضها لك فور اعتمادها من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

من الجدير بالذكر أن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2019 بجميع تخصصاتها قد انطلقت بداية من يوم 18 مايو الماضي واستمرت حتى الأول من يونيو الجاري، أما الامتحانات العملية فقد بدأت قبل ذلك بأسبوع لطلاب التعليم التجاري وبعد عيد الفطر المبارك لباقي الشعب، كذلك فقد بدأت أعمال التصحيح لأوراق إجابات طلاب الدبلوم التجاري والفندقي بداية من يوم 8 يونيو الجاري واستمرت لمدة أسبوع.

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