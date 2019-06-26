بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

انتهت أعمال تصحيح إجابات طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها التجاري والصناعي والزراعي والفندقي وبنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، في كافة كنترولات الدبلومات الفنية، وتقوم الكنترولات بمراجعة ما تم رصده من درجات الطلاب، للتأكد من أن كل طالب حصل على حقه كاملاً، والتأكد من الدرجات التي تم رصدها هي درجات الطالب الفعلية.

ولهذا فإنه من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2019، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت كنترولات الدبلومات الفنية عن قرب انتهاء أعمال نتيجة الدبلومات الفنية ، حيث يتم حالياً تحديد أسماء الطلاب الأوائل بكل تخصص تمهيداً لإرسال النتيجة إلى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لإبداء ملاحظاته عليها ومن ثم أعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للنتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019:-

كما هو متبع كل عام وقبل أن يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني، يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها وبنظاميها الخمس سنوات والثلاث سنوات، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي تقوم وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر بوابة التعليم الفني والذي يمكن الولوج إليها بالضغط هنا

كما أن هناك طريقة أخري لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2019 من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن رقم الجلوس والاسم والتخصص، حيث سنقوم بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الدبلومات بالتوفيق والنجاح.

← إقرأ أيضاً: