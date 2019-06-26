بوابة التعليم الفني.. أستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تهتم الدولة في السنوات الأخيرة بجميع أقسام المنظومة التعليمية، بهدف رفع جودة التعليم، ولإيمان الدولة بأن التعليم الفني هو قاطر التنمية في كافة دول العالم، فبدأت في السنوات الأخيرة الاهتمام بطلاب الدبلومات الفنية من خلال زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات الجامعية سواء بكليات الهندسة أو التجارة أو السياحة والفنادق أو الزراعة، بالإضافة إلى المعاهد الفنية المتوسطة سواء هندسية أو تجارية أو صحية.

ولهذا فأصبح طلاب الدبلومات الفنية خلال السنوات الأخيرة يهتمون بالحصول على درجات كبيرة في نتيجة الدبلومات الفنية لتؤهلهم للالتحاق بالكليات الجامعية المختلفة، كذلك فإن ما التعليم الفني هو دخول خريج التعليم الفني سوق العمل بصورة مبكرة بعكس طالب الثانوية العامة.

طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية :-

يوجد أمام طلاب الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها “صناعي – تجاري – زراعي – فندقي” بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات أكثر من طريقة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2019 وهذه الطرق هي:-

من خلال بوابة التعليم الفني بالضغط هنا

Advertisements

من خلال كتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس والتخصص، وسوف نقوم بعرض النتيجة لتكون أول من يعرف نتيجته بعد اعتمادها من جانب وزارة التربية والتعليم.

كذلك فإننا سوف نقوم بوضع روابط إلكترونية أخرى تظهر عليها نتيجة الدبلومات الفنية لبعض المواقع الإلكترونية الصحفية مثل اليوم السابع وبوابة فيتو في حينها.

ويسر القائمين على الموقع أن يقدم التهنئة لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها بمناسبة النجاح والتفوق.

← إقرأ أيضاً: