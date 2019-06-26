تراند اليوم : خالد يوسف: محدش وجه لي أي تهمة وراجع مصر قريب (فيديو)

قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه سيعود إلى مصر قريبًا، مؤكدا أنه مازال يحتفظ بصفته النيابية، حيث لم يتقدم النائب العام حتى الآن بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه.

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وأضاف يوسف، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الحرة"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يوجه له أي اتهام رسمي بشأن أي قضية حتى الآن، واسمه ليس على قوائم ترقب الوصول، مضيفا: "سأعود بإذن الله وليكن ما يكون".



وأعرب عن اعتزازه بمشاركته في ثورة 30 يونيو، معقبا: "لن أكفر بنضال الشعب المصري مهما حدث"، منوها بأنه سيظل يعارض من داخل مصر، ولن يعارض من خارجها.