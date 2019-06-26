تراند اليوم : بعد المطالبة بذبحهما.. الجمهور يتعاطف مع منى فاروق وشيما الحاج: ضحايا خالد يوسف

من المعروف أن المجتمع المصري، يرفض الفيديوهات الإباحية والأفعال الفاضحة بشكل نهائي، ويرجع ذلك للقيم والمعاير الدينية التى تربي ونشأ عليها المصريين، ولا سيما أن الفنانة الشابة منى فاروق وشيما الحاج، تعرضا لهجوم عنيف، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ولم يظهر بها الشخص الذى كان يمارس معهما الفعل الفاضح بشكل جماعى، إلا أن الهجوم انقلب إلى تعاطف تمام مع منى فاروق وشيما الحاج، بعد ظهورهن في مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا، وضحن خلاله ما حدث معهن، في تأثر بالغ، جعل العاطفة المصرية تتغلب على ما شاهدوه في البداية، معلنين تعاطفهم الشديد معهن، وبعد النداء بذبحهما، دافع عنهما الجمهور على اعتبار أن منى فاروق وشيما الحاج، وقعتا ضحية للمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف.

وتصدرت كل من الفنانه منى فاروق وشيما الحاج، تريند مؤشرات محرك البحث جوجل بعد نشر الفيديو الفاضح لمنى فاروق وشيما الحاج بساعات قليلة، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وشن رواد مواقع التواصل الإجتماعى هجوم عنيف عليهن، خاصة بعد أن تجاهلت الفنانة منى فاروق الفيديو الفاضح بعد انتشاره، ولم تعقب عليه، أو توضح حقيقته، وعملت قوات الأمن على تلك الفيديوهات الفاضحة فى سرية تامة، وفوجئ الجمهور بالقبض على الفنانة الشابة منى فاروق من منزلها بمدينة نصر، والفنانه شيما الحاج من إحدى الكافيهات بشارع جامعة الدول العربية.

وأثناء التحقيقات، انتشر مقطع فيديو جديد للفنانة منى فاروق، توضح من خلاله حقيقة انتشار الفيديو الفاضح، شارحة علاقتها بالمخرج والبرلمانى الشهير خالد يوسف، لتنقلب مواقع التواصل الإجتماعى رأسًا على عقب، ويتعاطف معها الجمهور بشكل كبير، وتظهر وكأنها ضحية وقعت تحت أسنان أسد مفترس، وقالت منى بالفيديو "أبوس أيديكم ارحموني واستروا عليا أنا غلطت بس كنت متجوزة خالد يوسف عرفي ومحدش يحكم على ظروفي أنا كنت نفسي أعيش عيشه كويسة وبلاش حد يشير الفيديو علشان أنا مش حمل فضيحة تاني وأهلي اتبروا مني وأخويا اترفض من شغله وكل الناس سابوني ومبقاش ليا غير ربنا فارحموني واستروا عليا عشان خاطر ربنا حتى".

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى يدعى محمد عبد الناصر قائلاً: "بصراحه صعبت عليا هى غلطانة بس كلنا مش ملائكه وربنا ساتر علينا وماشيين بالستر ياريت لوجه الله يرحمها كسرة النفس والذل وحشة ربنا ما يكتبها علي حد، البت فعلا لا حول ولا قوه ليها وكل الناس اتخلوا عنها تعالوا نرحمها ونستر عليها لوجه الله وربنا يستر علينا وعلى ولايانا".

ولعبت عاطفة الجمهور الجياشة دورها، لتدفع البعض بالمطالبة برحمة منى فاروق وشيما الحاج، مطالبين بعدم التشهير بهن مره أخرى، لأنهن أصبحن ضحايا المخرج والبرلمانى خالد يوسف، فهل يساند الجمهور الفنانة منى فاروق وشيما الحاج فى القضايا المنسوبة لهن؟