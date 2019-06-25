رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي

نتيجة الثانوية العامة الازهرية 2019 بجميع المحافظات ينتظرها جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري وأيضا أولياء الأمور, وقد شارك في امتحانات الثانوية الازهرية ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أنه من المقرر انتهاء الامتحانات خلال يوم السبت الموافق 29 يونيو، مع التأكيد على سير عملية الامتحانات دون وقوع أي مشاكل داخل اللجان.

نتيجة الثانوية العامة الازهرية 2019.

لقد بدأ طلاب الثانوية الأزهرية ” القسم العلمي” أداء الامتحانات يوم السبت الموافق 25 مايو، أما عن طلاب الثانوية الأزهرية “القسم الأدبي” فقد بدأوا يوم الأحد الموافق 26 مايو، سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بكل دقة، كما أن مشيخة الأزهر سوف تعتمد النتيجة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية.

يمكن الوصول الى نتيجة الثانوية الازهرية بعد اعتمادها من مشيخة الأزهر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول من خلال شبكة الانترنت على موقع بوابة الازهر الموقع التعليمي—— من هنا

ثم بعد ذلك يتم اختيار نتائج الامتحانات.

تظهر أمامك صفحة نتائج الثانوية العامة ويتم بعد ذلك تحديد الشعبة الخاصة بالطالب.

قم بإدخال رقم الجلوس يراعى كتابة الأرقام صحيحة.

تأتي خطوة الضغط على زر البحث، سيتم بعد ذلك عرض تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب.

الثانوية الأزهرية 2019

طلاب الأزهر قد التزموا بمبادئ الأزهر الشريف، وضبط النفس وعدم اكتشاف حالات الغش، وهذا دليل على تغيير ثقافة الطلاب، كما سيتم تصحيح كراسات الإجابات فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، حيث سيتم القيام بأعمال التصحيح، رصد وتجميع درجات الطلاب في الكونترول؛ من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية الازهرية خلال منتصف شهر يوليو القادم، وسوف تظهر النتيجة على موقع الأزهر التعليمي.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية.

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني شعبتي العلمي والأدبي عبر بوابة الازهر الموقع التعليمي، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الخط الساخن الخاص بمشيخة الأزهر الذي تم تخصيصه لاعلان النتائج وهو “19493” وسوف نتابع معكم حتى الوصول اليها.

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