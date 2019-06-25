نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني 2019 أدبي وعلمي عبر بوابة الازهر التعليمية

نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني يترقب طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 بكل قلق وتوتر وسنتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن أخر تطورات نتيجة الثانوية الازهرية من خلال هذا المقال , حيث أوضح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في أخر تصريحاته انه مازالت حتى الان تجرى عمليات تصحيح أوراق اجابات جميع طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال منتصف الشهر القادم يوليو, عبر بوابة الازهر الالكترونية , وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات الإلكترونية بعد إعلان النتيجة برقم الجلوس للشعبتين.

نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني.

كما أكد الشيخ علي خليل ان الامتحانات مرت دون تلقي أي شكواى من قبل الطلاب وأن جميع أسئلة المواد كانت من داخل المنهج ولم ترد إلينا أي شكوى حول صعوبة الامتحانات , حيث أدى حوالي 150 ألف طالب وطالبة بجميع المحافظات منهم أكثر من 100 ألف طالب طالبة بالشعبة الأدبية وما يزيد عن 50 ألف طالب في الشعبة العلمية بجانب 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية, وكان طلاب المرحلة الثانوية أدوا امتحانات الترم الثاني يوم 25 -5 للقسم العلمي ويوم 26 -5 للقسم الأدبي على أن تنتهي فترة الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 للقسم الأدبي و يوم السبت الموافق 29 يونيو الحالي وسيتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح في أحد أيام 16 أو 17 أو 18 يوليو القادم.

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الالكترونية اتبع الخطوات التالية.

أولا- الدخول عبر بوابة الأزهر الموقع التعليمى بوابة الازهر الالكترونية

ثانيا – الضغط على خانة نتائج الامتحانات.

ثالثا- إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب

رابعا – الضغط على بحث.

أما في حالة عدم معرفة الوصول الى النتيجة فور ظهورها رسميا فيمكن ترك الأسم ورقم الجلوس وتحديد الشعبة في تعليق أسفل المقال وسنرسلها فور ظهورها مباشرتا, كما يمكنكم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

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