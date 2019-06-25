تراند اليوم : رنا هويدي تستغل حماقي لتحسين صورتها! – فيديو

نشرت المذيعة المصرية رنا هويدي، فيديو يجمع عدداً من صورها، على أغنية (آدي اللي في بالي) للفنان المصري محمد حماقي، في محاولة منها لتحسين صورتها أمام الجمهور بعد توريطها في قضية الأفلام الجنسية للمخرج المصري خالد يوسف.

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علقت رنا على الفيديو قائلة: (قلبي يا ناس شكراً على الفيديو يجنن، أحلى فانز في الدنيا والله اخواني وحبايبي).

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كانت المحكمة المصرية أخلت سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.