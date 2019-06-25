قريبا نتيجة دبلوم صناعي 2019 برقم الجلوس|نتائج الدبلومات الفنية نظام ثلاث .. خمس سنوات عبر بوابة...

يترقب الكثير من الطلبة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3و5 سنوات عبر بوابة التعليم الفني،حيث الدخول عبر رابط بوابة التعليم الفنى نتائج الدبلومات الفنية سيتم معرفة جميع الطلبة من جميع المحافظات الجمهورية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية صناعي وزراعي وتجاري وفندقي نظام 3 و5 سنوات بالدخول برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة ،بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والكنترول ورصد الدرجات للدبلومات الفنية،وبعد ذلك اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم ،وكذلك الاستعلام عبر رابط مباشر عن نتيجة الدبلوم الفنية 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لقد صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد في صحيفة نسبت بأن سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في نهاية شهر يونيو 2019،والإعلان عن أسماء أوائل الطلبة على مستوي الجمهورية وذلك عقب الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتي قد تنهي يوم الخميس المقبل ،وتفعيل الرابط الرسمي للنتائج على بوابة التعليم الفني التابع بوزارة التربية والتعليم .

الكليات والمعاهد المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية2019 كليات الهندسة

كليات الزراعة

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات الفنون التطبيقية (بعض الأقسام)

كليات التربية النوعية

كليات الآثار

المعهد العالي للتمريض

كليات السياحة والفنادق

كليات الفنون الجميلة. بوابة التعليم الفني 2019 يستطيع جميع الطلبة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام 3 و5 سنوات ،والمقرر إعلانها حسب تصريحات من وزارة التربية والتعليم في أخر شهر يونيو بجميع الأقسام المختلفة للدبلومات الفنية ،ويمكنكم الحصول على نتائج الدبلومات الفنية من خلال الروابط الأتية : الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الشهادة الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس

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