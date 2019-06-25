نتيجة الدبلومات الفنية 2019 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس خلال ساعات

نترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال ساعات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني ومنها سيتاح رابط نتيجة دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة، نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات برقم الجلوس، بعد إعلان انتهاء التصحيح من بين أعمال كنترول الشهادات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، والدخول في مرحلتي المراجعة التي تتم وسط أقصى عوامل الدقة لمراعاة حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان صحة مخرجات نتائج طلاب الدبلومات الفنية لنهاية العام الدراسي 2018-2019 .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعلن نتيجة الدبلومات الفنية نهاية شهر يونيو 2019 أو مطلع شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير، وفق الأخبار التي نتحصل عليها من مصادر مطلعة، فقد اقترب إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الدور الأول برقم الجلوس على البوابة الإلكترونية للتعليم الفني وموقع وزارة التربية والتعليم، وسيفعل قريباً رابط استخراج النتائج بالدرجات من بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

في تصريحات صحفية نسبت لنائب وزير التعليم الدكتور محمد مجاهد لشئون التعليم الفني، توقع سيادته ظهور نتيجة الدبلوم 2019 احد يومي 29 أو 30 يونيو 2019، وسط وجود ترجيحات بظهور النتائج قبل هذا الموعد حال انتهاء عملية المراجعة التي قد تنتهي قبل حلول الخميس المقبل، وسيحدد منها أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الشهادات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، بجانب بان إحصائي بنسب النجاح وعدد الطلاب المتقدمين في اختبارات الدور الأول من كل شهادة.

موقع نتيجة الدبلومات 2019

الرابط الرسمي لاستعلام نتيجة شهادة الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس، من خدمات بوابة التعليم الفني والتي ستوفر رابط النتيجة برقم الجلوس قريباً.

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