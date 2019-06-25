شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية الواحدة بعد الأخرى، ومع ظهور النتيجة تبدأ المرحلة الأصعب التي تواجه كلا من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، وهي طبيعة المرحلة القادمة و نوعية الدراسة التي يختارها الطالب كي تكون مساره الذي يكمل به حياته، على الرغم من أن الاعتقاد السائد بين غالبية أبناء الشعب المصري، أن التعليم الذي يلي المرحلة الإعدادية ينقسم إلى مسارين فقط إما الثانوي العام أو التعليم الفني، ولهذا نكشف اليوم في تقرير كامل عن الاختيارات المتنوعة و الحافلة التي يمكن أن يختار منها طالب الشهادة الإعدادية .

اختيارات متنوعة أمام طلاب الشهادة الإعدادية منها الثانوية العامة

و إليكم الإختيارات التي يمكن لطالب الشهادة الإعدادية أن يختار منها، الطريق الذي يسلكه من أجل استكمال مساره التعليمي .

أولا : الدراسة في التعليم الفني:

وهذه أهم المزايا التي يكتسبها الطلاب منه ، وهي:

يعتمد التعليم الفني في مصر على اكساب الطلاب “مهنة”.

يوجد به عدد من الأنواع المختلفة، مثل: صناعي، زراعي، تجاري، فندقي.

مدة الدراسة في التعليم الفني نوعان ، وهما: ـ3 سنوات، و 5 سنوات تسمى المدارس المتقدمة.

يمكن للطلاب الحاصلين على 140 درجة الالتحاق به .

دراسة التعليم الفني لا تقتصر على الدراسة النظرية فقط، وإنما يوجد دراسة عملية في داخل المدرسة، اضافة الى التدريب وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.

عدد المدارس المنتشرة في أنحاء الجمهورية حوالي 2000 مدرسة.

تصل نسبة الطلاب من خريجي مدارس التعليم الفني الذي يتم قبولهم للدراسة في الجامعات الحكومية سنويا إلى نسبة 10 % .

ثانيا : الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ” STEM ” :

والنظام في هذه المدارس قائم بالأساس على البحث العلمي وكيفية تنفيذ المشروعات، وهي متاحة فقط أمام الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية، وإليكم أهم مميزاتها:

تهدف الدراسة بها الى تقديم الرعاية اللازمة للطلاب في مجال العلوم والرياضيات.

لا تقبل من طلاب الشهادة الإعدادية إلا :

1-مجموع 98% ، وبشرط أن يكون الطالب قد حصل على الدرجة النهائية في أحد هذه المواد، و هي: ” مادة العلوم، مادة الرياضيات، مادة اللغة الانجليزية”.

2-مجموع 95% وبشرط أن يكون الطالب قد حصل على الدرجة النهائية في مادتين من ” مادة العلوم، مادة الرياضيات، مادة اللغة الانجليزية” + اجتياز الطالب ونجاحه في اختبار القبول.

الدراسة في مدارس المتفوقين علمية فقط، ولا يوجد بها تدريبات.

يمكن للدارسين فيها الإلتحاق بجميع الجامعات الحكومية في مصر، أو الحصول منح دراسية في الخارج.

عدد مدارس المتفوقين التي توجد حاليا في كافة أنحاء الجمهورية حوالي 14 مدرسة فقط، مع العلم ان الدولة تعمل لتوسعة العدد حتى يصل إلى 27 مدرسة.

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الإلتحاق بمدارس المتفوقين التقديم فيها عن طريق الرابط : http://exls.emis.gov.eg/

ثالثا : الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

والنظام في هذه المدارس يتم تطبيقه في مدارس التعليم الفني، حيث أنه قائم بالأساس على الشراكة بين كلا من الحكومة، والصناعة، ولكن هنا يوجد شريك أجنبي، وفي نهاية المرحلة التعليمية يحصل الطلاب على شهادتين إحداهما مصرية والشهادة الأخرى أجنبية ، وهذه أهم مميزاتها.

نظام الدراسة فيها يعتمد على كلا من التعليم والتدريب معا.

يمكن للخريجين أن يلتحقوا بالدراسة في الجامعات التكنولوجية التي تقوم الدولة حاليا بالعمل عليها، أو يمكن لهم العمل في المصنع الذي تتبع له المدرسة، أو يمكن لهم استكمال الدراسة بالخارج.

عدد المدارس حوالي 8 مدارس ، وهي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في محافظة المنوفية.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في القاهرة الجديدة.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات وتوجد في مدينة بدر.

4- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في مدينة نصر.

5- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات وتوجد في الشروق.

6 – مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في محافظة الغربية.

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7 – مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في حلوان.

8 – مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية وتوجد في مدينة السلام.

يمكن التقديم للالتحاق للدراسة فيها عن طريق الرابط: http://emis.gov.eg/

رابعا: الدراسة في المدارس العسكرية:

تتعدد المدارس العسكرية في مصر لعدد من الأنواع، مثل: المدرسة الثانوية الجوية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض، المدارس العسكرية الرياضية.

شروط الالتحاق بالدراسة بهذه المدارس تخضع فقط إلى وزارة الدفاع.

خامسا : الدراسة في المجمعات التكنولوجية:

وهذه المجمعات تعد واحدة من أنظمة التعليم الفني في مصر.

مدة الدراسة بها تصل الى 7 سنوات، مقسمة كالتالي :

1 – في حالة دراسة الطالب لمدة 3 سنوات فقط ، يحصل على شهادة الدبلوم فقط .

2 -في حالة دراسة الطالب لمدة 5 سنوات فقط ، يحصل على شهادة دبلوم متوسط .

3- في حالة دراسة الطالب لمدة 7 سنوات فقط، يحصل على بكالوريوس التكنولوجيا .

بعد التخرج يحصل الطالب على شهادتين ، وهما :شهادة مصرية وشهادة أجنبية من الدولة القائمة بالإشراف على عملية الدراسة في المجمع.

سادسا : الدراسة في مدارس التمريض:

هذه المدارس تابعة الى وزارة الصحة والسكان.

تمنح مدارس التمريض شهادة دبلوم .

مدة الدراسة 3 سنوات فقط .

سابعا : الدراسة في مدارس فريدة:

وهذه المدارس لا يوجد منها إلا مدرسة واحدة فقط ، وهي :

1 – مدرسة المتفوقين في منطقة عين شمس:

المنهج بها هو نفس منهج الثانوية العامة.

تقبل طلاب الاعدادية الحاصلين على 90% فأكثر .

مدرسة للبنين فقط.

التقديم للراغبين بالالتحاق بها عن طريق الرابط : http://exls.emis.gov.eg/

2- مدرسة الضبعة النووية:

وهي مدرسة فنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

تقع في محافظة مطروح.

تؤهل الطلاب للعمل بالمفاعل النووي الذي سيتم اقامته في مدينة الضبعة.

تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة فأكثر .

تشترط أن يقوم المتقدم باجتياز اختبارات القبول.

3 – أكاديمية السويدي الفنية:

مدرسة تابعة الى شركة السويدي للإلكترونيات.

تقع في مدينة العاشر من رمضان.

تقبل الطلاب فقط بعد اجتياز اختبار قبول.

تعتمد الدراسة فيها على كلا من نظام التعليم مع التدريب.

كل هذا بالإضافة إلى الثانوية العامة وهو الاختيار العاشر

ثامنا : الدراسة في الثانوية العامة :

تبلغ عدد المدارس الثانوي في مصر حوالي 2500 مدرسة.

تقبل طلاب الشهادة الإعدادية طبقا للتنسيق الذي تعلنه وزارة التربية والتعليم .

تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات.

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