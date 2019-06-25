تحديث رابط مباشر لنتيجة الأول الثانوي 2019 برقم الكود والاسم/ وتعرف على نتيجتك حسب اللون...

نحن معكم اليوم متابعينا الكرام لمتابعة موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو نتيجة أولي ثانوي بنظام “التابلت”، حيث يزداد البحث منذ فترة على محركات البحث المختلفة عن أخبار النتيجة، واليوم نتابع موعد إعلانها وكيفية التعرف عليها عبر روابط إلكترونية سنوضحها من خلال المقال، هذا وكان من المقرر إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الفطر المبارك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ولكن نظراً لإستكمال أعمال اللجان الإلكترونية في التدقيق والمراجعة النهائية، وبالفعل تم الاعلان عن نتيجة أولي ثانوي الدور الأول، وكانت نسبة النجاح فاقت التوقعات حيث بلغت 91.4%، وهذه النسبة دليل على نجاح الامتحان بالتابلت.

رابط مباشر لمعرفة النتيجة

وبعد الاعلان عن النتيجة أصبح الشغل الشاغل للعديد من الطلبة وأولياء الأمور هو كيفية الحصول على النتيجة، وبالفعل قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد رابط مباشر لمعرفة النتيجة عليه بكود الطالب، “g10.emis.gov.eg” هو الرابط المباشر لنتيجة الصف الأول الثانوي، ونظراً للضغط عليه في عملية البحث فقد توقف أمس ولكن تم إعادة تشغيله مرة آخري، ويتم التعرف على النتيجة باللون الذي يظهر عند عرض النتيجة، فاللون الأزرق فوق التوقعات، واللون البرتقالى مناسب للتوقعات، واللون الأخضر أقل من التوقعات، واللون الرمادى منخفض وفي هذه الحاله يكون الطالب في حاجة لدخول دور ثانى.

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روابط إستعلام نتيجة أولي ثانوي 2019

إمتحان أولي ثانوي 2019

حالة من القلق حول نتيجة أولي ثانوي هذا العام، حيث نظام الإمتحان الجديد عبر “التابلت”، وكان الطلبة قد واجهوا عدد من الصعوبات أثناء الإمتحان، ولكن وزارة التربية والتعليم أكدت على تلافي هذه الصعوبات، وأن النتائج بخلاف المتوقع والنسب مبشره، وهذا دليل على إستيعاب الطلبة للنظام الجديد.

“نظام التابلت” 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بإستحداث نظام جديد للإمتحانات للصف الأول الثانوي وهو “التابلت”، حتي يتم تخريج دفعات من الطلبة الذين يعتمدون على الفهم والإبتكار وليس الحفظ والتلقين كما كان في السابق، وسيكون نظام “التابلت” هو النظام المعتمد في الإمتحانات في المستقبل، وتم تجربته أولاً للصف الأول الثانوي، على أن سيتم تعميمه على مراحل لجميع سنوات التعليم.

الإعلان عن نتيجة أولي ثانوي 2019

نتابع معكم اليوم الإعلان عن النتيجة الذي من المتوقع أن يكون اليوم خلال الساعات المقبلة، حيث تأخر الإعلان عنها بخلاف ماتم التصريح به من الوزارة، بأن النتيجة ستعلن عقب عيد الفطر مباشرةً، ولكن نظراً لعدم إنتهاء لجان التصحيح الإلكترونية من أعمالها فقد تم تأجيل إعلانها، وتشير التوقعات لإرتفاع النسب بجميع المواد، ونتمني التوفيق للجميع.

وفي متابعة مستمرة لأخبار النتيجة كان يتوقع إعتمادها اليوم حسب المؤشرات الأولية التي تؤكد إنتهاء لجان التصحيح ورصد الدرجات من أعمالها، وإرسال النتيجة للوزارة تمهيداً لإعتمادها، ولكن أعلنت الوزارة إعلان النتيجة اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح.

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