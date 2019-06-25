بوابه التعليم الفنى نتائج الدبلومات الفنيه عبر موقع وزاره التربيه والتعليم

نتائج الدبلومات الفنيه من المنتظر ان تظهر نهاية هذا الشهر، وتزداد عمليات البحث عنها هذه الأيام، من طلاب دبلوم التجارى و الصناعى و الزراعى و الفندى، سواء من هم نظام ثلاث سنوات و نظام خمس سنوات،و اولياء الامور يشعرون بالقلق نتيجة تاخر ظهور نتائج الدبلومات الفنية حتى الىن، و قد صرح محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات تصحيح اجابات الطلاب قد انتهت تماماً بالنسبه للدبلومات الفنيهة بجميع اقسامها الفني التجاري والزراعي والصناعي والفندقي وأنه يتم حاليا اجراء مراجعات دقيقة حتى يتم اعطاء كل طالب حقه في الحصول على الدرجات التي يستحقها.

موعد اعلان نتيجه الدبلومات الفنية

و قد صرح مصدر فى وزاره التربيه والتعليم أنه بصفة نهائية سيتم الاعلان رسمياً عن نتيجه الدبلومات الفنية يوم السبت أو الأحد القادمين،أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاعلان نسب نجاح الطلاب في الدبلومات الفنيه، كما سيتم الاعلان عن أوائل طلاب الدبلومات الفنية فى جميع أقسام الدبلومات.

روابط نتائج الدبلومات الفنيه

لجميع طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات للشعب المختلفة لها، أقسام الدبلومات الصناعية – التجارية – الزراعية – الفندقية، يمكن الاستعلام عن نتائجهم من خلال هذه الروابط

نتيجة الدبلومات الفنية

قبل اعلان النتيجة سيتم عقد مؤتمر صحفى يتم من خلاله اعلان تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية و أسماء أوائل الطلاب.

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