“رابط ألاستعلام” عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعي وزراعي وتجاري وفندقي نظام 3 و5...

بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019 صرحت وزارة التربية والتعليم الفني أن أعمال كنترول الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بالدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها بجميع مراكز التصحيح بجميع المحافظات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وخلال ساعات قليلة سيتم إعلان نتيجة الدبلومات نظام 3 و 5 سنوات بجميع الأقسام التمريض والزراعة والصناعة والتجارة وباقي الأقسام التابعة، وسيتم الإعلان عن النتيجة بواسطة بوابة التعليم الفني التي من خلالها يستطيع جميع الطلاب والطالبات ألاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وهذه هي تفاصيل الحصول علي النتيجة.

الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

يتم الدخول لجميع الطلاب للاستعلام عن “ نتيجة الدبلومات الفنية ” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط الأتي: رابط بوابة الثانوي الفني.

” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط الأتي: رابط بوابة الثانوي الفني. يتم الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم أو الضغط علي البوابة التعليمية.

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تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية لجميع المحافظات 2019

صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها يوم 29 أو 30 من الشهر الجاري، وأعلنت أيضاً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية ستكون الأيام المحددة التي سبق ذكرها على موقع الوزارة من خلال اسم الطالب رباعي أو رقم الجلوس، وصرح مصدر داخل وزارة التربية والتعليم أن الكنترولات الخاصة بالدبلومات الفنية قد انتهت من أعمال التقدير وتصحيح إجابات المواد المقررة لجميع الطلاب، وتتم مراجعتها أكثر من مرة من أجل التأكد من عدم وجود أية أخطاء بالتصحيح أو رصد الدرجات،نتمنى التوفيق للجميع.

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