رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis الترم الثاني بالكود والرقم القومي “الآن”

لا يزال هناك العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون عن رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis الرسمي الذي تم إطلاقه من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية، لذلك قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير رابط استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي الرسمي لتسهيل استخراج نتيجة الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني، وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بشأن الامتحانات الإلكترونية التي تم خوضها في شهر مايو الماضي، حيث تم وضع 1518 امتحاناً للطلاب على نفس درجة الصعوبة من قبل خبراء في هذا المجال، ومن خلال موقع نجوم مصرية نضع بين أيديكم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالكود والرقم القومي فقط.

رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis

تم عقد مؤتمراً صحفياً من قبل وزارة التربية والتعليم وأوضح معالي وزير التربية والتعليم العديد من الأمور التي تتعلق بالطريقة الجديدة للدراسة والامتحانات الإلكترونية وما بها من مميزات عديدة تتمثل نتائجها في بناء أجيال واعية مواكبة للتطور وقادرة على بناء المجتمع في المستقبل، حيث تعد الطريقة الجديدة التي تعتمد على التابلت الذي تم تسليمه من جانب الوزارة للطلاب والطالبات هي الطريقة المثالية للنهوض بالتعليم في مصر، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال نسبة النجاح للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني المعلنة بالأمس.

حيث بلغت نسبة نجاح طلاب/طالبات الصف الأول الثانوي الترم الثاني “دور مايو” للعام الدراسي الحالي بلغت 91.4%، وأوضح سيادته بأن ما يهم الطالب في الوقت الحالي هو معرفة نتيجة الامتحانات المحصورة حالياً في النجاح فقط أو أن لديه مواد سيتم اختباره بها مرة أخرى من خلال اتباع رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis الإلكتروني المرفق، حيث أن المطلوب من الطلاب هو فقط الحصول على 50% في نهاية العام من أجل الانتقال للصف الدراسي التالي، فيما سيتم إطلاق وإصدار بطاقة تعريفية لكل طالب وطالبة للتعرف على المستوى الدراسي في كل مادة من المواد الدراسية.

وسوف يتم إصدار هذه البطاقة خلال الأيام الجارية بمشيئة الله تعالى، ويتم من خلالها معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى كل طالب، وتتيح وزارة التربية والتعليم منصة بنك المعرفة المصري الذي يقدم العديد من المصادر الرقمية التعليمية المتعددة والتي تعطي للطلاب شرحاً وافياً للمنهج التعليمي، وذلك لأجل العمل على تقوية نقاط الضعف التي اتضحت للطالب من خلال نتيجته التي حصل عليها، ويتم استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال اختيار جنسية الطالب ثم إدخال كود الطالب والرقم القومي عن طريق اتباع رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis التالي (g10.emis.gov.eg).

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نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية

تم الإعلان من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية المتضمنة للمؤشرات ونقاط الضعف والقوة يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتم الدخول لاستعلام النتيجة من خلال كود الطالب الخاص به، وسوف تكون نتيجة أولى ثانوي التفصيلية عبارة عن أربعة ألوان يعني كل لون من هذه الألوان درجة محددة، ويمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

الأزرق: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (ممتازة جداً). البرتقال: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (متوسطة مقبولة). الأخضر: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (أقل التوقعات). الرمادي: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (راسب وله فرصة أخرى).

ويتم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال اتباع رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis الجديد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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