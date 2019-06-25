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تراند اليوم : مصير منى الغضبان مجهول في السجن بعد قضية الفيديوهات الجنسية

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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بعد 5 أشهر على سجنها، أخلت المحكمة المصرية سبيل ، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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وبعدها، أخلت المحكمة سبيل كل من منى الفاروق وشيماء الحاج، وطلبت مني من متابعيها انتظارها بفيديو جديد وستشرح كل ما حصل معها.

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لكن المتهمة الرابعة في قضية الجنسية، ، لا يزال مصيرها مجهولًا في السجن، ولم تنل الإفراج كما باقي البطلات. ومن المؤكد أنها تطمح لتصبح حرة بعيدًا عن قضبان الحبس.

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