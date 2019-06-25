تراند اليوم : مصير منى الغضبان مجهول في السجن بعد قضية الفيديوهات الجنسية

بعد 5 أشهر على سجنها، أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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وبعدها، أخلت المحكمة سبيل كل من منى الفاروق وشيماء الحاج، وطلبت مني من متابعيها انتظارها بفيديو جديد وستشرح كل ما حصل معها.

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لكن المتهمة الرابعة في قضية فيديوهات خالد يوسف الجنسية، منى الغضبان، لا يزال مصيرها مجهولًا في السجن، ولم تنل الإفراج كما باقي البطلات. ومن المؤكد أنها تطمح لتصبح حرة بعيدًا عن قضبان الحبس.

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