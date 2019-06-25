رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بـ كود الطالب والرقم القومي

أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بـ كود الطالب والرقم القومي يوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 يونيو 2019، حيث تم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019م بحضور عدداً من القيادات ومديري المديريات والإدارات التعليمية، وقد أوضح سيادته الفارق بين النظام الحديث للامتحانات “التابلت” والنظام القديم المعتمد على الامتحانات الورقية.

كما تم الإيضاح من جانبه فيما يتعلق بـ رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وكيفية استخراج النتائج، هل يتم استخراجها فقط عن طريق التابلت أم أنه يمكن استخراجها من أي جهاز كمبيوتر أخر، وهنا أوضح سيادته بأنه يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الرابط الرسمي الذي أطلقته الوزارة من التابلت أو من أي جهاز كمبيوتر أو بواسطة الهاتف الجوال الخاص بالطالب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام نتيجة أولى ثانوي الرسمي عبر منصة الامتحانات بنك المعرفة المصري.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أوضح نسبة النجاح للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي هذا العام والتي بلغت 91.4%، فبعد الترقب الكبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالإدارات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، فقد تم الآن إتاحة الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني.

وبعد أن تم إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام واستخراج النتائج عن طريق اختيار جنسية الطالب ثم إدخال كود الطالب والرقم القومي للطالب أو الطالبة، فقد أوضح سيادته بأنه سوف يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بكل طالب أو طالبة توضح مستواه بالمواد الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل توضيح نقاط الضعف والقوة لدى كل طالب وطالبة، وبعد الحصول على البطاقة التعريفية يُمكن للطالب أن يقوم بتقوية نقاط الضعف التي أصبحت واضحة له بعد تطبيق النظام الجديد.

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وقد حذر سيادته من الانسياق خلف الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى بعض المواقع الإلكترونية، حيث يجب أخذ المعلومة الصحيحة فقط من مصدرها الصحيح وهو وزارة التربية والتعليم، حيث هناك العديد من الشائعات المختلفة التي تتعلق بنظام التعليم في الثانوية العامة ونسبة النجاح وطريقة استخراج النتائج والموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله استخراج نتيجة أولى ثانوي 2019، ومن يرغب في استعلام النتيجة الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي التالي (g10.emis.gov.eg).

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