“التعليم” تعلن اعتماد جدول الدور الثاني للصف الأول الثانوي دور يوليو

قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد جدول أولي ثانوي الدور الثاني دور يوليو 2019، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 14 يوليو وتنتهي السبت 27 يوليو 2019، هذا وقد قامت الوزارة بالاعلان عن نتيجة الدور الأول وكانت نسبة النجاح 91.4%، وأكدت الوزارة على استمرارها بالعمل بالمنظومة الجديدة، وسيكون الامتحان بنفس طريقة امتحان الدور الأول، فعلى الطلاب الإلتزام بالتعليمات والمواعيد المقررة للإمتحان بحيث يبدأ في تمام التاسعة صباحاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة أولي ثانوي ليست بالدرجات، ولكن يتم التعرف على أنه ناحج أم راسب، وآن الامتحانات ستكون فترة واحد للدور الثاني لجميع المدارس الحكومية بنوعيها العربي واللغات، والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والسجون.

جدول أولي ثانوي الدور الثاني

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ومنذ اعلان نتيجة الدور الأول للصف الأول الثانوي وهي تشهد عمليات بحث مكثفة لمعرفة مصير كل طالب، هل هو ناجح أم راسب، حيث تبدأ عملية البحث عن جدول الدور الثاني للطلبة الراسبين، لمعرفة مواعيد إجراء الامتحانات لكل مادة، وقد نوهت الوزارة على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة بالجدول والتعليمات الخاصة بالإمتحان على التابلت.