يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول، وذلك من خلال بوابة التعليم الفني خلال الأيم القادمة، إذ تجرى الآن عمليات تدقيق الدرجات والمراجعة، على أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 من خلال مؤتمر صحفي علني ستذيعه الفضائيات، وبعدها يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية2019 برقم الجلوس، وذلك حسبما صرحت وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية

أدى ما يزيد عن 757 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية التي انتهت 1 يونيو الماضي، وبالنسبة للطلبة الذين لم يكملوا الساعات المقررة لحضور، فقد تزوديهم بساعات تأهيلية إضافية عددها 120 ساعة، وذلك حتى يتسنى لهم دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط المنشور لنتيجة بالأسفل، ثم إدخال رقم الجلوس والشعبة، والضغط على عرض النتيجة، بعدها تظهر النتيجة له، وذلك بالنسبة للدبلومات الفنيةنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وإليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

وبعد ظهور النتيجة سوف يتم الإعلان عن موعد قبول التظلمات، وعادة ما يكون خلال أيام من ظهور نتيجة الدبلومات الفنية،وعادة ما يظل مفتوحًا لمدة أسبوعين، أما بالنسبة لتنسيق الدبلومات الفنية فيكون بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة.

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