الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية العام الدراسي 2019 من خلال كود الطالب والرقم القومي...

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني وإتاحة النتيجة لجميع الطلاب وأولياء الأمو عبر الإنترنت، يأتي هذا تسهيلاً وتيسيراً على طلاب الصف الأول الثانوي في معرفة النتيجة، والحد من عملية القلق والتوتر التي تتزامن مع قرب إعلان النتيجة، والتي يمر بها الآن جميع طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019، ولا يقتصر هذا الحد من التوتر على الطلاب فقط، بل يصاب به أيضاً أولياء الأمور وجميع أفراد الأسرة، ولا داعي الآن لهذا القلق، لأنه تم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومي وكود الطالب عبر موقع خاص من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، في صفحة استعلام النتائج وسوف نوضح لكم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي وبعد عملية الدخول سوف تظهر واجهة الموقع الرئيسية كما توضح الصورة.

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وعلى اثر ذلك يتم إدخال البيانات الآتية للدخول عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني وإدخال البيانات التالية:

تحديد الجنسية (مصري / غير مصري)

إدخال كود الطالب.

كتابة الرقم القومي للطالب.

تسجيل الدخول لبوابة مركز معلومات التربية والتعليم.

وبعد استكمال هذه الخطوات يمكن للطالب أن يعرف بكل سهولة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 والاطلاع على بيان الدرجات، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات.

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