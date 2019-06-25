رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالرقم القومي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التعليم...

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومي الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث اعتمد سيادة الوزير النتيجة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين، وسجلت نسبة النجاح في العام الحالي معدل 91.4%، وأعلنت الوزارة أنه تم تخصيص رابط نتائج الأول الثانوي بالرقم القومي وبالكود الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الأول الثانوي

حيث طالت مرحلة انتظار طلاب الصف الأول لاعتماد نتيجة أولي ثانوي للفصل الدراسي الثاني، حيث انتهت الامتحانات أول الشهر الجاري وكان من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خلق حالة من التوتر لجميع التلاميذ والأهالي، خاصة في ظل التجربة الجديدة التي قامت بها وزارة التعليم وأداء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونياً.

وأكد وزير التعليم، خلال مؤتمر إعلان النتيجة، أن نسبة نجاح الامتحانات الإلكترونية أعلى من الورقية، موضحا أن هذا يؤكد أن الطلاب قدا استعبوا نظام الامتحانات على التابلت، كما أضاف أنه تم عمل بنك من الأسئلة للصف الأول الثانوي وسيتم عمل بنك للصفين الثاني والثالث.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام

ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية :

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الدخول إلى هذا الرابط.

كنابة الرقم القومي.

إدخال كود الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن لجميع أبنائنا الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان النتيجة، في إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير أفضل الخدمات لجميع القراء.

نتيجة أولي ثانوي 2019

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان نتيجة أولي ثانوي 2019 من خلال تقديرات وليس درجات، حيث أوضحت الوزارة أنه بعد إدخال النتيجة سوف يظهر للطالب كارت بلون من أحد الألوان الأربعة المحددة والتي تبين حالة النتيجة، وهما اللون الأزرق يعني يفوق التوقعات، واللون البرتقالي مناسب للتوقعات واللون الأخر تعني أقل من التوقعات واللون الرمادي تعني راسب.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توزيع نتائج الصف الأول الثانوي على جميع المدارس خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر، ونشير إلى أن امتحانات الصف الأول الثاوي قد انتهت يوم واحد يونيو في جميع المحافظات، وأعرب أغلبية الطلاب عن سهولة الامتحانات في أغلبية المواد.

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