هنا رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 برقم الجلوس لكل المحافظات

نرصد لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في صباح اليوم بمؤتمر صحفي بأن نسبة النجاح للصف الأول الثانوي 2019 قد بلغت 91.4 % لهذا العام وهي نسبة جيدة عالية عن الأعوام الماضية ،وكذلك أكد بنجاح النظام الجديد للطلاب والطالبات بتجربة التابلت الإلكتروني ،ومن هنا رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

لقد أدوا الطلاب امتحانات الصف الأول الثانوي يوم السبت 17 مايو 2019 وانتهيت أول شهر يونيو ،وقاموا باداء الامتحانات م ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة ،في ما يقرب من 500 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية الامتحانات ورقيا لعدم وجود شبكة الانترنت بها ،وأما في باقي المدارس لقد أدت الامتحانات بنظام الجديد عبر التابلت ،وحيث أكد مصدر من وزارة التربية والتعليم بأن سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي اليوم وارسال النتيجة للطلاب عبر التابلت في جميع المحافظات بتفاصيل كل مادة للطلبة حتي يستطيعون الحصول على النتيجة من خلال التابلت التي أدي الطلاب والطالبات عليها الامتحانات ،وكذلك من خلال إدخال الكود الخاص بكل طالب وطالبة .

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