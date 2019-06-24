تراند اليوم : بعد فضيحة خالد يوسف.. ياسمين نيار حامل من محمد السبكي

بعد 6 أشهر على فضيحة المهرج المصري خالد يوسف وأفلامها الإباحية مع بطلاته الخمسة (منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصة كاميليا ورنا هويدي)، أطلت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار لتتحدث عن علاقتها بالمنتج المصري الأشهر محمد السبكي وعن زواجهما العرفي.

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وقالت إنها بصدد اللجوء الى القضاء المصري لاثبات زواجها من المنتج السينمائي محمد السبكي الذي ارتبطت به لفترة قبل انتقالها من القاهرة إلى مقر إقامتها في العاصمة السويسرية جنيف بعد سلسلة من المشاكل الزوجية.

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وحكت إنها تمتلك كل الدلائل والتسجيلات التي تؤكد زواجها الرسمي بحضور الشهود وبعضهم من الشخصيات النافذة في مصر وقالت: (شعرت بنوايا الغدر تدور من حولي فقررت أن أحصن زواجي بالإثباتات التي ممكن أن تحميني خصوصاً بعدما أجبرني السبكي على الإجهاض اثر الحمل منه وأصبحت أشكك بشرعية الزواج وامكانية الإستعانة بأشخاص (كومبارس) للقيام بدور المأذون والشهود بغية الاحتيال والمراوغة.

تابعت: لدى كامل الإثباتات وتذاكر السفر والتسجيلات الصوتية والرسائل والفيديوهات التي قررت اللجوء اليها في حال كان السبكي قد نصب لي فخًا، وبالفعل كان الفخ بإنتظاري لأنني احترمته وقدرته وكنت أمينة خلال وجودي في منزله أي فترة زواجنا وربما شعر ان مكافأتي على الإخلاص يجب أن تكون بالغدر والخيانة وهكذا فعل مع الأسف)

نيار قالت إن لجوئها إلى القضاء المصري كان لإثبات الزواج من محمد السبكي وان معركتها بدأت بالفعل معه بالتعاون مع فريق من رجال القانون المصريين والسويسريين وقالت: (لن أتأخر عن الحصول على حقوقي أنا وطفلي الذي أجبرني على اجهاضه)