تراند اليوم : الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بتونس يرفض مخرجات المؤتمر في المنامة

الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بتونس يرفض مخرجات المؤتمر في المنامة

تونس / الخليج 365

أصدر الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بالجمهورية التونسية بيانا أكد خلاله التحامه بشعبه بكافة مكوناته والاصطفاف خلف قيادته الشرعية في رفض كافة مخرجات المؤتمر الصهيوني الذي دعت إليه إدارة ترامب في المنامة في سياق فرضها لعدة مؤتمرات استهدفت قلب أوضاع المنطقة لفرض ترتيبات جديدة في مجمل المنطقة مطابقة للترتيبات المقررة في الأجندة الصهيونية، لتمرر من خلالها خطوات تصفية الحقوق الفلسطينية والعربية، مؤكدا دفاعه عن سيادة كافة الدول العربية وتمسكه المطلق بالحقوق الفلسطينية.

وشدد الاتحاد على رفضه المطلق لهذا المشروع، مطالبا بالتمسك بالمرجعيات التي أقرتها الشرعية القانونية الدولية والمقررة في القمم العربيةوالإسلامية المتعلقة بفلسطين، ويطالب الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية للقيام بواجباتها الوطنية إزاء الشعب الفلسطيني ومساعدتها في كسر الحصار الصهيوني المباشر وغير المباشر المضروب على الشعب الفلسطيني وعليها بقصد فرض التجويع والإذعان المستحيل، ودعمها في تجسيم إنجازات كفاحها، وعلى رأسها الدعم لتجسيم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي بأفرعه المختلفة ذات الصلة.

وطالب الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بتونس بمحاسبة الاحتلال على كافة جرائمه بكافة السبل القانونية، والعمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الأمم المتحدة نظرا لعدم التزامه بأي شروط من شروط العضوية، كما يدعو للعمل المجدي لتجاوز حالة الانقسام والتأكيد على كل ما من شأنه أن يؤمن الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوجه الفلسطيني موحدا في مجابهة كافة مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، ويدعو كل المكونات المدنية والنقابية والسياسية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم لتنسيق الجهود عبر أطر فاعلة لدعم الحقوق الفلسطينية وإسقاط كافة مشاريع تصفية هذه الحقوق.