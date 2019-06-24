ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019.. الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي الفصل الدراسي...

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي العام من أداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2019، حيث تعتبر نتيجة الصف الأول الثانوي من النتائج الهامة التي يبحث عنها الكثير من طلاب أولى ثانوي عام، ويترقب ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي خلال أيام قليلة عن طريق مؤتمر صحفي يعلن عنه وزير التربية والتعليم ويطرح تفاصيل الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني.

حيث أن نتيجة الصف الأول الثانوي تعتبر التجربة الأولى لها بعد استخدام نظام التابليت الجديد، حيث سوف يتحول نظام التعليم القديم الذي يعتمد على استخدام الحفظ والتلقين إلي التعليم عن طريق استخدام نظام التعليم الحديث الذي يعتمد بشكل كبير على الفهم والابتكار، كما أن الصف الأول الثانوي يعتبر عام تجريبي ولن يضاف مجموعه إلى مجموع الصف الثاني والثالث الثانوي، ولكن يجب على الطالب الحصول على نسبة نجاح بحد أدنى 50% حتى يتمكن من العبور للصف الثاني الثانوي.

نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي من أداء جميع امتحانات المواد الدراسية للعام الحالي 2019، كما قد بدأت اللجان في تصحيح الامتحانات ويكون عن طريق تصحيح إلكتروني لعدد 150 مليون سؤال، حيث يتم تصحيح إجابات الطلاب عن طريق 256 مركز تصحيح لامتحانات التابليت على مستوى جميع المحافظات،وان النتيجة سيتم الإعلان عنها بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني عن طريق عدة خطوات سوف نتعرف عليها معا، حيث يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الخطوات التالية والتي تعد بالاتي:

يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي عن طريق رابط موقع نتيجة الصف الأول الثانوي. حيث يتم الدخول للموقع وإدخال رقم الجلوس لإظهار النتيجة. أو يمكن الحصول على النتيجة من خلال الاسم فقط عن طريق موقع LMS التعليمي. كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

فسوف تنشر النتيجة بعد اعتماد وزير التعليم على نتيجة طلاب الدبلومات الفنية، والعلان عن النتيجة عن طريق مؤتمر صحفي، وبشر وزير التعليم كافة الطلاب عن النتيجة الشبه النهائية لطلاب الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019.

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