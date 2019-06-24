احصل الآن على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني بشكل جديد...

ينتظر الكثير من الطلاب إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث يتابع أولياء الأمور إعلان نتيجة الطلاب لأولى ثانوي، فبعد انتهاء الطلاب من متابعة وتصحيح أوراق إجابات الطلاب بعد أن كان يوجد بعض المشاكل التي حدثت للطلاب خلال أداء بعض امتحان بعض المواد الدراسية الخاصة بهم والتي تتمثل في عدد 10 مواد دراسية، ومن ضمن تلك المشاكل التي أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور هو صعوبة بعض الأسئلة لبعض المواد الدراسية، مع تعطل النظام على التابليت بسبب سقوط السيستم وعدم تمكن اغلب الطلاب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

كما قد أكد عدد من المسئولين داخل وزارة التربية والتعليم في امتحانات الصف الأول الثانوي بأن إعلان نتيجة امتحانات طلاب أولى ثانوي الورقية والإلكترونية ستكون عن طريق مؤتمر صحفي كبير برئاسة وزير التربية والتعليم، وسنضع لكافة الطلاب طريقة الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في نهاية المقال.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أن الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي اصبح قريب وأنه سوف يتم اعتمادها في يوم الأحد القادم، كما أشارت عن طريقة ظهور النتيجة من خلال منصة إلكترونية لموقع إعلان النتائج لأول لمرة للصف الأول الثانوي، وسيكون الظهور للنتيجة عن طريق منصة LMS الإلكتروني، كما تمنح الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة ستفرح الطلاب وتلبي رغبات أولياء الأمور.

Advertisements

طريق الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

كما قد أشارت وزارة التربية والتعليم بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام حيث يعد عام تجريبي لكل الطلاب وإنها تعتبر سنة تجريبية حتى يقوم الطلاب بالتعود على نظام التعليم باستخدام التابليت.

إعلان نتيجة أولى ثانوي عام الترم الثاني 2019

أعلنت مصادر خاصة من داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، بأن مديريات التعليم في جميع المحافظات، قد انتهت من إرسال نتيجة الصف الأول الثانوي الورقية والإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من تصحيح ورصد إجابات الطلاب وفي خلال أيام من الأسبوع الحالي ستعلن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي كبير.

تحديث يوم الاثنين 24 يونيو 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة حصل الطالب على نسبة مجموعه النهائي بنحو 50% أو اكثر فانه يمكن للطالب أن يحسن مجموعه بدخوله الدور الثاني أو يمكنه الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، وأما في حالة أن حصل الطالب مجموع اقل من 50%فانه يجب عليه دخول الدور الثاني وله فرصة ثانية في تحسين مجموعه، وعندما يرسب الطالب في الدور الثاني فيجب عليه أن يُعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

← إقرأ أيضاً: