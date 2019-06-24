نموذج إجابة الأحياء للثانوية العامة 2019 “صحح بنفسك وأعرف درجتك”

انطلقت أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري، وسوف تستمر إلى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، ومن المواد التي أدي طلاب الثانوية العامة فيها الامتحانات مادة الأحياء لشعبة العلمي علوم، حيث تعد مادة الأحياء بالنسبة لطلبة وطالبات شعبة العلمي ذات أهمية كبري، لأن حصولهم فيها على درجات مرتفعة أن لم تكن الدرجات النهائية سوف تمكنهم من الالتحاق بإحدى كليات القمة وهي كليات القطاع الطبي سواء الطب البشري أو الصيدلة أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعي.

نموذج إجابة الأحياء للثانوية العامة 2019:-

يحرص طلبة وطالبات الثانوية العامة في الحصول على مجموع كبير يمكنهم من الالتحاق بكليات القمة، وخاصة طلاب شعبة العلمي علوم، ومن المواد المؤهلة لهم والتي تمكنهم من تحقيق ذلك هي مادة الأحياء، ولهذا يبذل طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم في الحصول على الدرجة النهائية في مادة الأحياء.

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خاصة وهناك توقعات كبيرة بأنه تنسيق الجامعات هذا العام بالنسبة لكليات القطاع الطبي سيكون مرتفع، بسبب اتجاه الحكومة إلى تقليل الأعداد المقبولة بكليات الصيدلة سواء للجامعات الحكومية أو الخاصة بنسبة 25%، حتى تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه خريجي كليات الصيدلة بتكليفهم بالمستشفيات التابعة لها، ومع تزايد خريجي كلية الصيدلة في السنوات الأخيرة، تبين وجود فائض كبير من خريجي الصيدلة، ولهذا فإنه بداية من العام الجامعي المقبل سيتم تخفيض الأعداد المقبولة بكليات الصيدلة بنسبة 25% عن الأعوام الماضية.

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