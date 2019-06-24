ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 رسمياً نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم...

ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ، حيث عقد مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، و تم اعتماد نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت 91.4% وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، التي فيها كانت الامتحانات تجرى بالطريقة الورقية وهذا العام أول مرة يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الامتحانات بنظام التابلت بطريقة إلكترونية حديثة ضمن نظام التعليم الجديد الذي شمل تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية وطرق التعليم نفسه من أجل النهوض بمستوى التعليم في مصر إلى الأفضل.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة امتحانات أولى ثانوي من خلال مؤتمر صحفي، حيث تكون النتائج متاحة اليوم عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من المؤتمر، ويمكن للطلاب والطالبات الدخول على الموقع ومتابعة النتائج علماً بأن إذا وجدت ثقل في تحميل الموقع فعاود الدخول مرة أخرى نظراً للضغط الكبير من قبل الناس في البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي.

يذكر أن بداية امتحانات أولى ثانوي بدأت يوم 19 مايو الماضي وانتهت الأول من شهر يونيو الجاري، حيث كان عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الأول الثانوي 585.980 بنظام التابلت لأول مرة ضمن خطة تطوير التعليم الجديدة عدا 500 مدرسة لم يحالفها الحظ في أداء الامتحانات إلكترونياً بنظام التابلت نظراً لعدم توافره وأدوا الامتحانات بالطريقة الورقية المعتادة.

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