تراند اليوم : رابط نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 يُمكن الحصول عليها عبر موقع نتائج الامتحانات الثانوية برقم الجلوس والإسم، حيث يترقّب طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي نتيحة الفصل الدراسي الأول 2019 والتي أعلن عنها اليوم الاثنين، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وأشارت مصادر داخل كنترولات التعليم في إدارات التربية والتعليم التابعة لجميع المحافظات المصرية أن عملية تصحيح وتدقِيق الاختبارات تجري في مراحِلها الأخيرة، حيثُ سيتمّ نشر النتيجة بَعد اعتمادها مُباشرة من قبل وزير التربية والتعليم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع الادارات التعليمية التابعة لكل محافظة.

نتيجة اول ثانوي نصف العام الدراسي 2019

هذا ومِن المُتوقّع أن يتمّ الاعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2019 خلال الأسبوع الحالي، وأوشَكت لجان التصحيح من الانتهاء من تدقيق ورصد علامات الطلبة، وأشارت ذات المصادر أن نسبة النجاح هذا العام فاقت نسبة نجاح العَام الماضي، يأتي ذلك في اطار الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم واداراتها المختلفة في توفير مناخ مناسب لتقديم الاختبارات التي ترجمت بالنجاح دون أي عراقيل ومشاكل تُذكر.

نتيجة الصف الاول ثانوي جميع المحافظات

وعن آلية الاستعلام عَن نتيجة الصف الأول الثانوي تتمّ عن طريق إدخال رقم الجلوس أو الاسم عبر أيقونة البحث الخاصّة بالتعرف على نتيجة الصف الاول الثانوي بعد الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم، أو المواقع الخاصة بالادارات التعليميّة التابعة لجميع المحافظات المصرية السبع والعشرون: محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء –ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان –محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

يُذكر أن طواقم وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة ميدانية، أثناء تقديم طلبة وطالبات الصف الأول ثانوي إختبار الفصل الدراسي الأول، وجهت خلالها عدة أسئلة، بهدف التعرف على إنطباع طلاب الأول ثانوي، وجميع مراحل التعليم الثانوي، حول صعوبة أو سهولة الأسئلة، ووجه الطلبة شكرهم للجان التعليمية التي وضعت أسئلة الإختبارات، حيث عبر الطلبة عن سهولة إمتحانات هذا الفصل وتناسبها مع جميع مستويات الطلبة، إلى جانب عدم خروجها عن المنهج المقرر داخل الكتب الدراسية، حيث توقع الطلبة حصولهم هذا الترم على علامات جيدة تناسب جميع طموحاتهم، داعين الوزارة إلى مراعاة ظروف الطلبة في المسيرة الإختبارية، والإستمرار على هذا النهج الذي يُلبي مستويات كافة الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية المُختلفة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول ثانوي الترم الثاني

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس والإسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ، أو عبر موقع بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ، الجدير ذكره أن طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي أنهوا اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث سارات عملية تقديم الاختبارات بنجاح دون وجود أي مشكلات أو عراقيل، وهذا يرجع الى الجهود الذي بذلتها وزارة التربية والتعليم وكافة الادارات التعليمية التابعة للمدارس والمعاهد المصرية، والتزام الطلبة بالقوانين والارشادات المنصوص عليها من قبل وزارة التربية .