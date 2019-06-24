نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 اليوم “برقم الجلوس” على موقع بنك المعرفة المصري...

يترقب الآن الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 والتي طال انتظارها منذ الانتهاء من أداء الامتحانات لهذا العام، التي تختلف كلية عن الامتحانات للأعوام السابقة، حيث كانت تلك الامتحانات عبر نظام التابلت الحديث، والتي تعرف بامتحانات الاوبن بوك، حيث تتسم تلك الامتحانات بنظام الفهم وليس الحفظ، فالطالب متاح له أن يكون معه الكتاب، والامتحان عبر التابلت المخصص لأولى ثانوي العام لأول مرة في تاريخ التعليم بمصر.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

نظرا لآن هذا النظام أول مرة على الطلاب، فهناك قلق وتخوف من الطلاب عما جرى من طريقة الامتحانات، فبعض الامتحانات تمت عبر التابلت، وبعضها تم ورقي، ويبحث عن معرفة النتيجة التي يترقبونها اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، حيث أكدت المصادر عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي اليوم، والإعلان عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الدور الأول.

رابط بنك المعرفة المصري

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، يتم الاستعلام برقم الجلوس للطالب، حيث ذكرت بعض المصادر أن النتائج سوف يستعلم عنها من هذا الموقع من خلال:

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الدخول على موقع الوزارة السابق

ثم الدخول على رابط بنك المعرفة المصري

والدخول على رابط التسجيل للطلاب والمدرسين

ثم تسجيل الدخول بكتابة البيانات (البريد وكلمة المرور)

ثم الضغط على دخول

وسوف يجد الطالب بياناته

وننتظر تأكيد لتلك المعلومات في ظهيرة اليوم، حيث سيتم اعتماد النتيجة في الساعة الثانية عشر ظهرا، ويمكن مساعدة الطلاب حال رفعها، سواء بموقع وزارة التربية والتعليم وإضافة رابط للنتائج، أو إضافة النتائج عبر بنك المعرفة، ويمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس وسنوافيكم بالنتيجة حال رفعها رسميا بموقع الوزارة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر.

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