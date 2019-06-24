نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2019 برقم الجلوس في جميع محافظات مصر ومراكزها

البحث مازال مستمر لمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الزراعية، فهناك الألف من الطلاب بهذا التخصص التعليمي، يريدون معرفة نتائجهم عبر البوابة المصرية للتعليم المصرية الرسمية على شبكة الأنترنت، وذلك من اجل يطمئن أولياء أمورهم لكي يستطلعوا على مستقبلهم التعليمي بالجامعات، حيث يقدم الموقع الإلكتروني خدمة الاستعلام برقم الجلوس للاطلاع على جميع الدرجات بكافة المواد الدراسية بجميع المدارس .

نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2019

وزارة التعليم المصرية خصصت بوابة التعليم الفنى زراعى، من اجل يستعلموا جميع الطلاب على نتائجهم بكل سهولة ويسر، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان رسميا عن نتائج الدبلومات لنهاية العام الدارسي في غصون الساعات القليلة القادمة، حيث صرح مصدر مسئول باللجان العمومية للتصحيح بان جميع الكنتروالات قد انتهت نهائيا من أعمالها، والآن هي في طريقها إلي ديوان الوزارة من اجل التصديق عليها، حيث سيعتمد النتيجة الوزير رسميا من خلال المؤتمر الصحفي، وسوف يعلن عن نسب النجاح بجميع الأقسام الصناعية والتجارية والزراعية ، بخلاف الأقسام الأخري التعليمية، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق .

البوابة المصرية للتعليم الفنى الزراعى

هنا مسارين لمعرفة النتائج أولا الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg ، نود أن نعلمكم بان نتائج الدبلومات الفنية لن تعتمد حتي لحظتنا هذه وسوف يتم اعتمادها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، أما المسار الأخر للاستعلام عن نتيجة الدبلوم الزراعي، وهي من خلال ترك رقم الجلوس بالتعليقات اسفل هذا المقال، وسوف نوفيكم بتفاصيل النتيجة فور اعتمادها .

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